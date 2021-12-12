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Stellantis, Vulcan Energy ile lityum tedarik anlaşması imzaladı - Son Dakika

Stellantis, Vulcan Energy ile lityum tedarik anlaşması imzaladı

12.12.2021 11:37
Stellantis, Vulcan Energy ile lityum tedarik anlaşması imzaladı

Stellantis, enerji şirketi Vulcan ile batarya ham madde tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Stellantis, enerji şirketi Vulcan ile batarya ham madde tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis NV, elektrikli araçlar alanında yeni yatırımlar gerçekleştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Stellantis, bu kapsamda enerji şirketi Vulcan Energy Resources ile yeni ham madde tedarik anlaşması imzaladı.

Bağlayıcı anlaşma, Vulcan'ın Avrupa'da Stellantis Grubu'nun elektrikli araçlarında kullanmak üzere, batarya için yeterli oranda lityum hidroksit tedarik etmesini kapsıyor. Temmuzda "EV Günü" sunumu sırasında detaylandırılan Stellantis elektrikliye geçiş stratejisinin bir parçası olan anlaşma, 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Sevkiyatların başlaması ise 2026 yılında öngörülüyor. Vulcan şirketi ise 5 yıllık anlaşma süresince Stellantis'e minimum 81 bin metrik ton ve maksimum 99 bin metrik ton lityum hidroksit tedarik edecek.

Stellantis, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmeye 30 milyar avroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, gelirlere kıyasla toplam sermaye harcaması ve AR-GE harcaması açısından sektörden yüzde 30 daha verimli olmaya devam etmeyi hedefliyor.

Şirketin 14 araç markasının her biri, sınıfının en iyi tamamen elektrikli çözümlerini sunmak için büyük bir adanmışlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Vulcan'ın Almanya'nın yukarı Ren Vadisi'ndeki Zero Carbon Lithium projesi ise fosil yakıt kullanmadan ve minimum su tüketimiyle tuzlu sudan batarya kalitesinde lityum hidroksit üretmek için jeotermal enerji kullanıyor. Bu işlem, tedarik zincirindeki batarya metallerinin karbon üretimini azaltıyor.

Vulcan şirketi, çalışmalarıyla yüksek karbon, su ayak izini ve ithalata olan toplam bağımlılığı azaltarak AB pazarının lityum gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

"Tüketicilerimizi güvenli, temiz ve uygun fiyatlı ulaşım özgürlüğü bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Satın Alma ve Tedarik Zinciri Başkanı Michelle Wen, "Stellantis, elektrikliye geçiş stratejisine hızlı ve kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Bu anlaşma, taahhütlerimizi yerine getirmek için rekabetçi ruhumuzu ortaya koyuyor. Tüketicilerimizi güvenli, temiz ve uygun fiyatlı ulaşım özgürlüğü bekliyor. Bu beklentiyi karşılamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Vulkan Genel Müdürü Dr. Francis Wedin ise şunları kaydetti:

"Stellantis ile yapılan kesin alım anlaşması, lityum iyon batarya ve elektrikli araç tedarik zincirini karbondan arındırma misyonumuzla örtüşüyor. Vulcan Zero Carbon Lithium Projesi, lityum kimyasallarının Avrupa'ya sevk etme mesafesini azaltmayı amaçlıyor. Stellantis'in Avrupa giga fabrikalarına yakın Almanya'daki lokasyonumuz bu strateji ile örtüşüyor. Ortak sürdürülebilirlik ve karbondan arındırma hedeflerimize ulaşırken, Vulcan ve Stellantis arasında uzun ve üretken bir ilişki kurmayı hedefliyoruz."

Hamster Coin, Almanya, Tragger, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Stellantis, Vulcan Energy ile lityum tedarik anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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