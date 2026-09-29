Stoxx Europe 600 petrol fiyatlarına rağmen yüzde 0,62 artışla 642,6 puanda seyrediyor - Son Dakika
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Stoxx Europe 600 petrol fiyatlarına rağmen yüzde 0,62 artışla 642,6 puanda seyrediyor

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ABD ile İran arasındaki ateşkes beklentilerinin zayıflamasıyla yükselen petrol fiyatlarına rağmen Avrupa borsaları enerji ve teknoloji hisselerindeki artışla pozitif seyrediyor. Saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla 642,6 puanda seyrediyor.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla yükselen petrol fiyatlarına karşın enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,62 artışla 642,6 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 yükselişle 10.748 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 25.475 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 52.250 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 kazançla 8.106 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,57 artışla 19.712 puanda bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol piyasalarında oynaklığı artırırken, olası enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankasını (Fed) daha fazla faiz artırımına yöneltebileceği endişeleri hisse senedi ve tahvil piyasalarında satış baskısına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelere karşın, Avrupa borsaları enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışla pozitif seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını açıkladı.

Öte yandan, Lagarde'ın bugün de ECB Hukuk Konferansı'nda konuşma yapması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak çarşamba günü açıklanacak istihdam raporu ile cuma günkü tarım dışı istihdam verilerinin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller yakından izleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri Christopher Waller, Michael Barr ve Michelle Bowman'ın konuşmaları da bankanın ileriye dönük politikalarına dair mesaj içerebileceği beklentisiyle yakından takip edilecek.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endekslerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Stoxx Europe 600 petrol fiyatlarına rağmen yüzde 0,62 artışla 642,6 puanda seyrediyor - Son Dakika
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