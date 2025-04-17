STSO'dan Ekonomik Gelişim İçin Yeni Adımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

STSO'dan Ekonomik Gelişim İçin Yeni Adımlar

STSO\'dan Ekonomik Gelişim İçin Yeni Adımlar

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında yeni bina inşası ve meslek komiteleri gündeme geldi.

17.04.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Semih Selman Bozkurt Başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri katıldı. Sivas'ın ekonomik ve ticari gelişimi açısından önemli başlıkların görüşüldüğü toplantıda, meslek komitelerinin ekonomik şartlara uyumlaştırılması, TOBB İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı, Sivasspor'a destek ve Bankalar Caddesi'nde yapılacak yeni bina konusu ele alındı. Meslek komitelerinin daha etkin hale gelmesi amacıyla bir Çalışma Komisyonu kurulmasına karar verildiğini ifade eden Başkan Özdemir, komisyon aracılığıyla meslek gruplarının sahadan gelen verilerle yeniden şekillendirileceğini söyledi.

"Binanın yapımı için TOBB'dan ilimize kaynak kazandırdık"

TOBB'dan sağlanan önemli destekle ilgili açıklamalarda bulunan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Binanın yapımı için TOBB'dan ilimize kaynak kazandırdık. Bu kaynakla, mülkiyeti STSO'ya ait olan arsaya yeni bir bina inşa edeceğiz. Desteğin şehir ve bölge adına büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Yapacağımız bina ile hem bölgeye hem de şehrimize değer katacağız. Meslek komitelerimizin, ülkemizin ve dünyanın hızla değişen ekonomik şartlarına daha etkin şekilde uyum sağlaması adına Çalışma Komisyonu'nu kuruyoruz. Bu komisyon aracılığıyla sektör temsilcilerimizin bilgi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanacak, sahadan gelen verilerle Meslek Gruplarımızı şekillendireceğiz. Hep birlikte iş dünyasının geleceğine yönelik stratejik adımlar atma noktasında fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu. - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Finans, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STSO'dan Ekonomik Gelişim İçin Yeni Adımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:15:30. #7.13#
SON DAKİKA: STSO'dan Ekonomik Gelişim İçin Yeni Adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement