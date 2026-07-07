Su Ürünleri İhracatı 2028 Hedefi 3 Milyar Dolar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 750 bin ton yetiştiricilik üretimi ve 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak." dedi.

Bazı programlara katılmak için kente gelen Bakan Yumaklı, Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde bulunan su ürünleri tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tesiste yetiştirilen balık türleri ve üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yumaklı, balık havuzlarını inceledi.

Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın ülkede balık yetiştiriciliği ve ihracatında önemli bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe son 24 yılda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayan Yumaklı, 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonluk su ürünleri üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını, bunun yaklaşık yüzde 60'ının yetiştiricilikten elde edildiğini kaydetti.

Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türk somonu, levrek, çipura, alabalık ve midyenin dünya pazarlarında önemli bir yer edindiğini dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su ürünleri üretiminde koruma-kullanma dengesine dikkat ediyoruz. Üretim planlamasını da 2024 başında bu anlayış gözetilerek gerçekleştirdik. Türkiye 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatıyla yaklaşık 2,3 milyar dolarlık rakama ulaştı. Su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 750 bin ton yetiştiricilik üretimi ve 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu potansiyelimiz var. Girişimcilerimiz de bu manada her gün kendilerini geliştiriyor. Kişi başına balık tüketimi son 10 yılda 5,5 kilogramdan 8,8 kilograma çıktı. Yani yüzde 60'lık bir artış söz konusu ama dünyada pek çok ülkeyle kıyasladığımız zaman balık tüketiminde yeterli noktada olmadığımızı söylemek isterim. Balık tüketiminde ilerleyen zamanlarda farklı bilinçlendirme çalışmaları yapacağız."

Yumaklı, sağlıklı bir yaşam için hekimler tarafından haftada iki öğün balık tüketiminin tavsiye edildiğini hatırlattı.

"Çipura ve levrek üretiminde Türkiye lideri Muğla"

Türkiye'de yetiştirilen her 4 balıktan birisinin Muğla'dan çıktığını, kentin yetiştiricilikte ülkede birinci sırada yer aldığını aktaran Yumaklı, "İlde deniz ve iç sularda faaliyet gösteren 340 üretim tesisi bulunuyor. Çipura ve levrek üretiminde Türkiye lideri olan Muğla. Bu iki türdeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 40'ını yetiştiriyor." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye'nin 2,3 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 1 milyar dolarının Muğla'dan gerçekleştirildiğini belirterek, bunun toplam ihracatın yaklaşık yüzde 44'üne karşılık geldiğini söyledi.

Ziyaret edilen işletmenin Türkiye'nin ilk beş su ürünleri üreticisi arasında yer aldığını dile getiren Yumaklı, entegre ve ihracat odaklı üretim yapan tesislerin sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin su ürünlerinde küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yumaklı, "Çipura, levrek ve Türk somonu başta olmak üzere üreticilerimizin çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. 2028 yılı için belirlediğimiz 3 milyar dolarlık ihracat hedefini hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, daha sonra Avşar Mahallesi'nde bulunan ADEC Kuluçkahane ve Su Ürünleri Kapalı Devre Üretim Sistemleri Tesisi'ni ziyaret etti.

Kapalı devre üretim sistemiyle faaliyet gösteren modern tesiste yürütülen çalışmaları inceleyen Yumaklı, yetkililerden sürdürülebilir üretim ve inovasyon odaklı projeler hakkında bilgi aldı.

Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da katıldı.