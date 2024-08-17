Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle su ürünleri yetiştiriciliği alanında düzenlemelere gidildi. Ağ kafeslerde üretime tahsis edilecek alanın büyüklüğü, kafeslerin kaplayacağı alandan az olmamak kaydıyla proje kapasitesi, yetiştiricilik yapılan tür ve uygulanacak yetiştiriciliğin tekniği dikkate alınarak belirlenecek. Müteşebbislerin izin alması ve müracaat dosyası için ücret ödemesi gerekecek.

17.08.2024 10:16
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Su ürünleri yetiştiriciliğinde ağ kafeslerde üretime tahsis edilecek alanın büyüklüğü, kafeslerin kaplayacağı alandan az olmamak kaydıyla proje kapasitesi, yetiştiricilik yapılan tür ve uygulanacak yetiştiriciliğin tekniği dikkate alınarak tespit edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bazı tanımlar ile ağ kafeslerin kriterleri ve yetiştiricilik müracaatları gibi konularda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ağ kafeslerde üretime tahsis edilecek alanın büyüklüğü, kafeslerin işgal edeceği alandan az olmamak kaydıyla proje kapasitesi, yetiştiricilik yapılan tür ve uygulanacak yetiştiriciliğin tekniği dikkate alınarak belirlenecek.

Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen müteşebbislerin ilgili il müdürlüğüne müracaat ederek Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden izin alması gerekecek.

Üretim yapılacak türe, su ürünleri üretim yerine veya su ürünleri yetiştiricilik bölgesine göre müracaat şartları, değerlendirme kriterleri ile Bakanlıkça yapılacak alan belirleme ve tahsis çalışmaları için yürütülen hizmetler kapsamında müteşebbis tarafından ödenecek müracaat dosyası ve yer tahsis ön izin belgesi bedeli için alınacak ücretler Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Müracaatları komisyon değerlendirecek

Su ürünleri yetiştiricilik bölgesi olarak belirlenen alan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi için Müracaat Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Değerlendirme sonucu oluşan liste, Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili il müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecek ve listede ismi bulunanlar il müdürlüğünde yapılacak açık artırma usulü yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

Su ürünleri üretimi için müracaat yapılan türün Türkiye sularında doğal olarak bulunmaması durumunda ayrıca komisyon tarafından değerlendirilmek üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, masrafları müracaat sahibince karşılanmak üzere o türün yetiştiriciliğinin ekosisteme etkisinin belirlenmesi amacıyla rapor hazırlatacak.

Bu kapsamda yetiştiricilik yapmak isteyen müteşebbislerin, dilekçelerine üzerinde tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği saha haritasını da ekleyerek, yetiştiricilik tesisinin kurulacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekecek. Burada arazi, su kaynağının içeriği, tesisler arası mesafe gibi kriterler dikkate alınarak incelemeler yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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