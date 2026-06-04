Subaşıoğlu'ndan Tarımsal Destek - Son Dakika
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Subaşıoğlu'ndan Tarımsal Destek

Subaşıoğlu\'ndan Tarımsal Destek
04.06.2026 14:45
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, üreticilerle bir araya gelerek destek sözü verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin tarımsal üretimde öncü bölgelerini ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi. Kentte başlayan meyve hasadı sezonu kapsamında tarlalara inen Başkan Subaşıoğlu, kiraz ve kayısı üreticilerinin bereketli mesaisine ortak olan Başkan Subaşıoğlu: "Hükümetimiz ve teşkilatımız olarak her zaman olduğu gibi bugün de çiftçimizin, üreticimizin yanındayız ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli genelinde tarımsal kalkınmayı yerinde incelemek ve üreticilerin taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret programı renkli görüntülere sahne oldu. İl yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hasat alanlarını gezen AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Honaz'da kiraz, Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde de dalından kayısı toplayarak üreticilere kolaylıklar diledi.

"Üreticimizin emeği, Denizli'mizin bereketi"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hasat sırasında, çalışanlarla ve tarla sahipleriyle sohbet etti. Denizli'nin sadece sanayide değil, tarımsal üretim ve ihracatta da Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Subaşıoğlu, "Denizli'mizin verimli topraklarında büyük bir emekle üretilen kiraz ve kayısılarımız, hem iç piyasada hem de dünya pazarında büyük bir değere sahip. Bugün burada güneşin altında alın teri döken üreticilerimizin ve emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Onların sabrı ve emeği, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik bereketi demektir. Hükümetimiz ve teşkilatımız olarak her zaman olduğu gibi bugün de çiftçimizin, üreticimizin yanındayız ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bol kazançlı, kazasız belasız bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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