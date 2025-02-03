Ekonomi

Şubat ayı için kira artış tavan oranı yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL