Şubat Ayında Karnabahar Fiyatı En Fazla Artan Ürün Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Şubat Ayında Karnabahar Fiyatı En Fazla Artan Ürün Oldu

Şubat Ayında Karnabahar Fiyatı En Fazla Artan Ürün Oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Şubat ayında İstanbul'da karnabahar fiyatı yüzde 36,71 artarak en fazla artış gösteren ürün oldu. İTO'nun açıkladığı verilere göre, diğer fiyatı artan ürünler arasında patlıcan, salatalık, terilen, sivri biber, ayva, kıvırcık salata ve nevresim takımı yer aldı. Şubat ayında ise şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 oranında ucuzladı.

02.03.2024 13:36
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İTO'nun verilerine göre Şubat ayında karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında İstanbul'da karnabahar fiyatı yüzde 36,71 arttı

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan grubundan yüzde 34,24 ile patlıcan, yüzde 25,50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20,97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18,88 ile sivri biber, yüzde 17,78 ile ayva, yüzde 17,45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,29 ile nevresim takımı oldu.

Şubat ayında şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 ucuzladı

Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 6,09 ile ıspanak, yüzde 1,45 ile salça, yüzde 1 ile yumurta ve yüzde 0,84 ile kesme şeker oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubat Ayında Karnabahar Fiyatı En Fazla Artan Ürün Oldu - Son Dakika

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