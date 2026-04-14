Şubat Ayında Yumurta ve Süt Üretiminde Düşüş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık yumurta, tavuk eti ve içme sütü üretiminin şubat ayında azaldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi şubat ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 227 bin 793 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 902 milyon 299 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi şubat ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 1 milyar 820 milyon 97 bin adet oldu. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 4,4 arttı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 arttı.

887 BİN 774 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki ay 945 bin 256 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 6,1 oranında azalarak 887 bin 774 ton oldu. Bir önceki ay 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi, şubat ayında yüzde 12,3 oranında azalarak 138 bin 131 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,9 arttı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; inek peyniri üretimi yüzde 2,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 arttı.