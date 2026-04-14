Şubat Ayında Yumurta ve Süt Üretiminde Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şubat Ayında Yumurta ve Süt Üretiminde Düşüş

Şubat Ayında Yumurta ve Süt Üretiminde Düşüş
14.04.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Şubat 2026’da tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretiminin azaldığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık yumurta, tavuk eti ve içme sütü üretiminin şubat ayında azaldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi şubat ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 227 bin 793 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 902 milyon 299 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi şubat ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 1 milyar 820 milyon 97 bin adet oldu. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 4,4 arttı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 arttı.

887 BİN 774 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki ay 945 bin 256 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 6,1 oranında azalarak 887 bin 774 ton oldu. Bir önceki ay 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi, şubat ayında yüzde 12,3 oranında azalarak 138 bin 131 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,9 arttı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; inek peyniri üretimi yüzde 2,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubat Ayında Yumurta ve Süt Üretiminde Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:25:21.
SON DAKİKA: Şubat Ayında Yumurta ve Süt Üretiminde Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.