Şubat İhracatında İmalat Sanayisi %93,8

Türkiye'nin, şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,8, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan, şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Bu yılın ocak-şubat döneminde, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta şubatta ara mallarının payı yüzde 72,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,8 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın ilk iki ayında ara mallarının payı yüzde 72,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,5 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyar 246 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolarla ABD, 1 milyar 112 milyon dolarla İtalya, 928 milyon dolarla Fransa izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı, 3 milyar 635 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, sırasıyla 2 milyar 525 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 454 milyon dolarla ABD, 2 milyar 162 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 711 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,2'sine karşılık geldi.

Şubatta ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 125 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 2 milyar 497 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 211 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 685 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 352 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,5'ini oluşturdu.

Ocak-şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırada, 8 milyar 409 milyon dolarla Çin yer buldu. Bu ülkeyi, 5 milyar 576 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 80 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 164 milyon dolarla ABD, 2 milyar 959 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'si olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 1,1 yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,5, ithalat yüzde 5,5 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Şubatta bu sınıflamaya göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3'ü buldu.

Şubatta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı, yüzde 80,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı, yüzde 11,2 olarak kaydedildi.

Ocak-şubat döneminde, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise şubatta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak, 19 milyar 360 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 6,8 artarak, 28 milyar 593 milyon dolara çıktı.

Şubatta dış ticaret açığı, yüzde 16,2 artarak 7 milyar 948 milyon dolardan 9 milyar 233 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2025'te yüzde 70,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67,7'ye geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 azalarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 56 milyar 127 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-şubat döneminde, dış ticaret açığı yüzde 16,4 artarak 15 milyar 576 milyon dolardan 18 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Şubat 2025 döneminde yüzde 71 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,7'ye düştü.