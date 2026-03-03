Şubat'ta İhracat %1,6, İthalat %6,1 Arttı - Son Dakika
Şubat'ta İhracat %1,6, İthalat %6,1 Arttı

03.03.2026 12:53
Şubat ayında ihracat 21,1 milyar dolar, ithalat ise 30,3 milyar dolar oldu; dış ticaret açığı %18,1 arttı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,1 yükselişle 30 milyar 271 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat şubatta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,1 artışla 30 milyar 271 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artarak 51 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 18,1 artışla 9 milyar 206 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3,1 puan azalarak yüzde 69,6, enerji verileri hariç tutulduğunda 5,9 puan düşüşle yüzde 80,4, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 7,1 puan azalışla yüzde 86,9 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 1 artış ve 10 milyar 526 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 6,7 azalış ve 7 milyar 4 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 26,9 artış ve 3 milyar 185 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,8 (19 milyar 763 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4 (839 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (323 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 248 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 174 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,7 olarak hesaplandı.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 244 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 270 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 130 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Şubatta en çok ithalat yüzde 5,6 artış ve 21 milyar 908 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 1,9 azalış ve 4 milyar 160 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 15,7 artış ve 4 milyar 14 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 80,5 ile imalat sanayisinde (24 milyar 368 milyon dolar), yüzde 13 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 937 milyon dolar), yüzde 4,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 234 milyon dolar) hesaplandı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 126 milyon dolarla Çin, 2 milyar 219 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 685 milyon dolarla İsviçre oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 50,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 55 milyon dolarla AB, 7 milyar 904 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 284 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,9 arttı

GTS kapsamında ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 yükselerek 58 milyar 966 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 1,3 artışla 100 milyar 346 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 14,9 yükselişle 17 milyar 585 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 70,2 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

