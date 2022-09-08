Sudan Sağlık Bakanı İbrahim, Ankara'da temaslarda bulundu

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Ankara'da sağlık ekipmanları firmasını ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere başkente gelen Bakan İbrahim, Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Gölbaşı ilçesinde bulunan fabrikasını gezerek ürünleri inceledi.

Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Üzümcü ve firmanın Genel Müdürü Batuhan Gökhan Gürsoy'un ev sahipliğinde fabrikada yapılan görüşmede, Sudan ve Türkiye arasında tıbbi cihaz, medikal gaz sistemleri ve hastane ekipmanları ile sağlık tesislerinin modernizasyonunda iş birliği konuları ele alındı.

Ziyarette ayrıca, Sudanlı Kingstone International Company Limited şirketi ile Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Sudan'da montaj ve üretim fabrikası açılması konusunda sözleşme imzalandı.

Bakan İbrahim'e, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf Eltayeb, Sudan Ulusal Tıbbi Tedarikler Fonu Genel Direktörü Bader Eldin Ahmed ve Sudan Ulusal İlaç Kurumu Genel Sekreteri Ali Babiker eşlik etti.