Sugören köyünde doğalgaz verme töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sugören köyünde doğalgaz verme töreni gerçekleştirildi

Sugören köyünde doğalgaz verme töreni gerçekleştirildi

Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde 2022 yılında başlayan doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Köyde 16,5 kilometre şebeke hattı ve 5,5 kilometre evsel bağlantı gerçekleştirildi. 550 binanın bağlantıları tamamlandı. Köy meydanında gerçekleşen törende Muhtar Musa Torlak ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel konuşma yaptı. Vali Hülya Kaya ve beraberindekiler köye verilen ilk doğalgazın ateşini yaktı.

15.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:24
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Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde doğalgaz verme töreni gerçekleştirildi.

Sugören köyünde 2022 yılında başlayan doğalgaz çalışmaları sona erdi. 16,5 kilometre şebeke hattının yanı sıra 5,5 kilometre evsel bağlantının gerçekleştirildiği köyde 550 binanın bağlantıları tamamlandı. Köy meydanında gerçekleşen gaz verme törenin açılış konuşmasını Muhtar Musa Torlak yaptı. Köylerine doğalgazın gelmesi sevincini yaşadıklarını söyleyen Torlak, bu hizmetin köye gelmesini emeği geçenlere de teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise göreve geldiklerinde köylerde yaşam standardını artırmak ve insanların daha yüksek refah düzeyine erişmesini sağlamak için söz verdiklerini hatırlatarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz tören bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşamamıza vesile oldu. Bugün itibariyle Esadiye köyümüz dışında Yalova merkezdeki bütün köylerimiz doğalgaza kavuşmuş oldu. İnşallah Esadiye köyümüz de bu yıl içinde doğalgaza kavuşacak ve merkezde doğalgaz olmayan köyümüz kalmamış olacak. Bizler köylerimizi Yalova'nın banliyöleri gibi insanların gönül rahatlığıyla yaşadıkları yerler haline getiriyoruz. Sadece doğalgaz değil, yaptığımız diğer yatırımlarla köylerimizin yaşam standardını artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hülya Kaya ve beraberindekiler köye verilen ilk doğalgazın ateşini birlikte yaktı.

Törene İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri ve köylüler katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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