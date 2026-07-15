Sulama İşçilik Ücretleri Belirlendi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ziraat odaları olarak bir araya gelerek sulama işçilik ücretlerine ortak tavsiye kararı açıkladı. Doğan, "Belirlenen tavsiye ücret tarifeleri, üreticilerimizin ve sulama işçilerimizin ortak menfaatleri gözetilerek hazırlanmıştır" dedi.

2026 yılı sulama sezonunda uygulanacak tarımsal sulama işçilik ücretlerini belirlemek amacıyla, Seyhan Ziraat Odası, Yüreğir Ziraat Odası ve Tarsus Ziraat Odası'nın katılımıyla ortak bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sulama Birlikleri kanalları vasıtasıyla sulaması gerçekleştirilen mısır, soya, pamuk ve benzeri tüm tarla ürünlerinde 2026 yılı sulama sezonu boyunca uygulanması esas alınacak sulama işçilik ücretleri, tavsiye kararı olarak imza altına alındı.

Ortak toplantıda alınan karar doğrultusunda belirlenen tavsiye ücret tarifeleri şu şekilde açıklandı:

"Kabala (Dekar Başına) Sulama Ücreti 110 TL, Günlük Yevmiye Usulü Sulama Ücreti 3 bin TL."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, belirlenen ücretlerin üretimin aksamadan sürdürülmesi, emek karşılığının korunması ve sahada ortak bir uygulama anlayışının oluşturulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, "Sulama, üretimin en önemli aşamalarından biridir. Sulama işçiliğinde uygulanacak ücretlerin hem üreticimizin maliyetlerini hem de emekçilerimizin alın terini gözeten makul bir seviyede belirlenmesi için Seyhan ve Tarsus Ziraat Odalarımızla ortak istişarelerde bulunduk. Alınan bu karar tavsiye niteliğinde olup, bölgemizde uygulama birliğinin sağlanmasına katkı sunacaktır. Belirlenen tavsiye ücret tarifeleri, üreticilerimizin ve sulama işçilerimizin ortak menfaatleri gözetilerek hazırlanmıştır" dedi.

Tarım sektöründe ortak hareket etmenin önemine dikkat çeken Doğan, "Çiftçimizin üretimini sürdürebilmesi, sulama hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve tarım işçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için kurumlarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. 2026 sulama sezonu için belirlediğimiz tavsiye ücret tarifelerinin üreticilerimize ve sulama işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA