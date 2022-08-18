Dolandırıcılar, başkasının otomobilini sahibinden.com'da satışa çıkardı! Numarayı arayan aracın sahibinden kapora istediler - Son Dakika
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Dolandırıcılar, başkasının otomobilini sahibinden.com'da satışa çıkardı! Numarayı arayan aracın sahibinden kapora istediler

18.08.2022 09:58

Siber dolandırıcılık akılalmaz boyutlara erişti. İstanbul'da yaşayan Zafer Türk, otomobilini arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, aracının satılık ilanının sahibinden.com sitesinde yer aldığını duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi arayınca karşısındaki kişi kendisinden kapora istedi. Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini satışa çıkardı. Türk, otomobilinin arka camına astığı satılık ilanıyla alıcı çıkmasını bekledi. Bu sırada esnaf arkadaşı, bir sahibinden.com sitesinde aracın satılık ilanını gördüğünü söyledi. Türk, internete ilan vermediği halde aracının kimler tarafından satışa çıkarıldığını öğrenmek için harekete geçti.

Garajda duran otomobilini internette satışa çıkardılar! İkinci şoku, ilan sahibini arayınca yaşadı

BİR DE KAPORA İSTEDİ

İlandaki numarayı arayan Türk, ikinci şoku kendisinden kapora istemesiyle yaşadı. Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Türk, ilanı yayınlayan siteden ve ilanı veren kişiden şikayetçi oldu.

Garajda duran otomobilini internette satışa çıkardılar! İkinci şoku, ilan sahibini arayınca yaşadı

"BAŞKASININ ARACIYLA MİLLETİ DOLANDIRMAYA ÇIKMIŞ"

Zafer Türk, "Tanımadığım biri aracımla ilgili internette satılık diye ilanı vermiş. Görünce şok geçirdim, kendimi kötü hissettim. Psikolojim bozuldu. Hemen karakola gidip, şikayetçi oldum. İnternet sitesi ve ilanı yayınlayan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim aracım satılık ama, internette ilan vermedim. İlandaki numarayla alıcı gibi iletişime geçtim. Adam milleti dolandırmak için böyle bir sahte ilan açmış. Benim ruhsattaki ismimi bir şekilde silip, kendi ismini yazmış. Adam pişkin pişkin konuşuyor. Kendisi ile yazıştığımızda aracı görmek istediğimi söyledim. Kendisinin il dışında olduğunu, aracın yine benim ikamet ettiğim bir sokakta kapalı otoparkta olduğunu söyledi. Adam başkasının aracıyla milleti dolandırmaya çıkmış. Kimse bunlara itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.

Garajda duran otomobilini internette satışa çıkardılar! İkinci şoku, ilan sahibini arayınca yaşadı
Garajda duran otomobilini internette satışa çıkardılar! İkinci şoku, ilan sahibini arayınca yaşadı
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Kaynak: DHA

Sultangazi, Zafer Türk, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolandırıcılar, başkasının otomobilini sahibinden.com'da satışa çıkardı! Numarayı arayan aracın sahibinden kapora istediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolandırıcılar, başkasının otomobilini sahibinden.com'da satışa çıkardı! Numarayı arayan aracın sahibinden kapora istediler - Son Dakika
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