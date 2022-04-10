Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim

10.04.2022 12:36
Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerine hız verdi.

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerine hız verdi.

Ekipler, fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ile tarih denetimi gerçekleştirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı" dedi. - AMASYA

YORUMLAR
500
Bodrum'da Hazine arazisindeki hafriyat çalışmasına müdahale edildi Bodrum'da Hazine arazisindeki hafriyat çalışmasına müdahale edildi ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM

Suluova, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim - Son Dakika


Son Dakika
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:58 Marketten bir kasa muz çalan hırsızın rahat tavırları şaşkınlık yarattı
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement