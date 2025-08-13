Sunar Mısır'dan GMP Sertifikalı Üretim - Son Dakika
Sunar Mısır'dan GMP Sertifikalı Üretim

Sunar Mısır'dan GMP Sertifikalı Üretim
13.08.2025 10:54
Sunar Mısır, sıvı sorbitol ile EXCIPACT GMP sertifikası alarak ilaç sektörüne tedarik sağlayacak.

Sunar Yatırım çatısı altında faaliyet gösteren Sunar Mısır'ın mısırdan ürettiği sıvı sorbitol ile EXCIPACT GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasını almaya hak kazanarak ilaç/eksipiyan endüstrisine yönelik yüksek standartlarda üretim yapabileceğini uluslararası düzeyde belgelediği bildirildi. EXCIPACT'in yetkili kıldığı SGS tarafından verilen bu sertifika sayesinde Sunar Mısır'ın, Avrupa genelinde GMP belgeli sıvı sorbitol üretebilen sayılı şirketler arasında yer aldığı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte şirket, uluslararası ilaç endüstrisine tedarik sağlayabilecek konuma ulaştı.

Gıdadan tekstile, kağıttan inşaata onlarca sektöre ham madde ve ara mamul sağlayan Sunar Mısır, artık sıvı sorbitol ürününü ilaç endüstrisine farmasötik yardımcı madde olarak da sunacak. EXCIPACT GMP sertifikası, bu ürünün yüksek güvenlik ve kalite standartlarına sahip, ilaç/eksipiyan sektörüne uygun şekilde üretildiğini uluslararası düzeyde belgeliyor.

Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, EXCIPACT GMP belgesinin yalnızca kalite değil; ciddi yatırım, uzun hazırlık ve kapsamlı denetim gerektirdiğini vurguladı. Yüzer, " Türkiye'nin tarımsal ürünü mısırdan elde ettiğimiz ürün sayısı 100'ü aştı. Daha önce büyük ölçüde ithalata bağımlı olunan birçok ürünü artık kendi tesislerimizde üretiyor, dünya pazarlarına ihraç ediyoruz. EXCIPACT GMP kalite sistemiyle belgelenmiş sıvı sorbitolümüz hem yerli hem de uluslararası ilaç üreticilerinin kullanımına uygun hale geldi. Yurt içinde ilaç firmalarının önemli bir kısmına ürün tedarik ediyoruz. Halihazırda müşteri portföyümüzde bulunan 13 global firma bulunmaktadır. EXCIPACT GMP belgemizle hem yurtiçi hem de yurt dışında sektörün önemli bir kısmına ürün veriyoruz. Önümüzdeki yıl satışlarımızı en az iki katına kadar artırmayı hedefliyoruz. Bu önemli gelişme, hem yüksek katma değerli üretim vizyonumuzun bir yansıması hem de ilaç sektöründe dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Sunar Mısır, sodyum glukonat, maltitol, doğal nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, polioller ve biyopolimerler gibi mısır bazlı yüksek katma değerli ürünleriyle birçok sektöre hizmet veriyor. EXCIPACT GMP sertifikalı sıvı sorbitol ise, ilaçların formülasyonunda kullanılan farmasötik yardımcı madde (eksipiyan) olarak global tedarik zincirine girmiş oldu.

İlacın emilimini, dağılmasını veya raf ömrünü optimize etmek için kullanılan farmasötik yardımcı maddeler, son ürünün etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Sunar Mısır'ın bu alandaki yatırımı, Türkiye'nin ilaç üretimindeki yerli katkısını güçlendirirken, uluslararası pazarda da güvenilir bir tedarikçi konumuna gelmesini sağlıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

