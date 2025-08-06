SuperFresh'ten Üniversiteli Gençlere Staj Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

SuperFresh'ten Üniversiteli Gençlere Staj Fırsatı

06.08.2025 10:52
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SuperFresh, 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesiyle üniversite öğrencilerine tarımda staj imkanı sundu.

SuperFresh'in "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi kapsamında bu yıl ilk kez üniversite öğrencilerine yönelik staj programı düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program, gençleri tarımın geleceğine hazırlarken sektörde sürdürülebilir istihdamın da temellerini atmayı hedefledi.

SuperFresh, tarımda fırsat eşitliğini desteklemek ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği "Tarımın Kadın Yıldızları" projesiyle bu kez rotasını gençlere çevirdi.

Sosyal etki alanını her geçen gün genişleten proje kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ilk staj programı başarıyla tamamlandı.

Staj programı, SuperFresh'in proje ortağı olan ve tarım teknolojilerinde öncü sosyal girişim TABİT işbirliğiyle Aydın'daki Akıllı Köy Çiftçi Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gençler, mühendislik, ziraat, işletme, veterinerlik ve doğa bilimleri alanlarında eğitim gördü. Katılımcılar staj programı süresince dönüşümlü görevler üstlenerek hem teknik bilgi hem de saha deneyimi kazandı.

Çoğunlukla aile mesleği olarak aktarılan çiftçiliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak ve gençlere ilham vererek onları tarımın geleceğinde aktif roller üstlenmeye teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen program, tarım sektöründe iş gücünün sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefledi.

"Tüm paydaşları ve değer zincirini kapsayan projelere imza atıyoruz"

Tarımı yalnızca teorik bilgilerle değil, sahada deneyimleyerek öğrenen gençler, çiftçilerle bire bir çalışarak geleneksel çiftçilik anlayışını çağdaş bilgilerle harmanladı.

Katılımcılar, girişimcilik, pazarlama, sunum teknikleri, yapay zeka, finansal okuryazarlık, dijital iletişim ve proje yönetimi gibi birçok alanda eğitim aldı, ayrıca kariyer gelişimini destekleyen insan kaynakları içerikleriyle donanımlarını artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, daha sürdürülebilir bir gelecek için tüm paydaşları ve değer zincirini kapsayan projelere imza attıklarını belirtti.

Besler çatısı altında bulunan SuperFresh markasının öncülüğünde, 2022'de başlattıkları "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi ile şimdi de tarımın geleceğine yön verecek gençleri desteklediklerini aktaran Altınkılıç, şunları kaydetti:

"TABİT işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu staj programı sayesinde gençler, teknolojinin tarımdaki dönüştürücü etkisini sahada deneyimleme fırsatı buldu. Sürdürülebilir tarım sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm gerektiriyor. Bu dönüşümün en kritik boyutlarından biri ise tarımsal iş gücünün devamlılığını sağlamak ve sektörde genç istihdamını artırmak. Biz bu programla yalnızca bilgi paylaşmadık, bir gelecek inşa etmeye başladık. İlkini başarıyla tamamladığımız bu staj programını büyüterek sürdürmeye ve tarımı dönüştürecek gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SuperFresh'ten Üniversiteli Gençlere Staj Fırsatı - Son Dakika

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