Sürat Kargo Yılın Kargo Şirketi Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sürat Kargo Yılın Kargo Şirketi Seçildi

Sürat Kargo Yılın Kargo Şirketi Seçildi

Sürat Kargo, E-Ticaret Zirvesi'nde 'Yılın Kargo Şirketi Ödülü'ne layık görüldü.

16.12.2024 15:52
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Sürat Kargo, E-Ticaret Zirvesi'nde "Yılın Kargo Şirketi Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Yapay Zeka ile Dönüşüm Yolculuğu" ana temasıyla organize edilen E-Ticaret Zirvesi, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği törende, Sürat Kargo, "yılın kargo şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada, ödül törenindeki konuşmasına yer verilenlerden Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kargo sektörünün gelecek 10 yıl sonunda 5,2 milyar dolarlık hacme ulaşmasının beklendiğini, bu büyümedeki en büyük payın, e-ticaretin yaygınlaşması olduğunu belirtti.

E-ticaret ile kargo sektörlerinin bir bütünlük oluşturduğunu ve "bir yaşam formunun iki ana hayati organı gibi" birbirleriyle ahenk içerisinde çalıştıklarına değinen Oğuz, "E-ticaret pazarında gerçekleşen büyümeye ve oluşan talebe paralel operasyonel yatırımlarımıza süratle devam ederken, dijitalleşme ve inovasyon alanında en güncel uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Yüzde yüz Türk sermayeli en büyük kargo şirketi olarak 500 milyon liralık yatırımla günlük teslim ettiğimiz kargo adedini 400 binin üzerine çıkarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğuz, Sürat Kargo olarak teknoloji ve otomasyon yatırımlarına devam edeceklerine, mevcut kapasiteyi büyüterek Türkiye'nin her noktasında aynı kalitede hizmet sunmaya devam edeceklerine işaret etti.

Sürat Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göksu Ece Öznergiz de dijitalleşme ve yapay zeka bileşenleriyle operasyonlarını verimli hale getirdiklerini ve müşteri deneyimini iyileştirdiklerini vurguladı.

E-ticaret firmalarının, kendileri için çok önemli bir müşteri grubunu oluşturduğunun altını çizen Öznergiz, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilecek müşteri hizmetleri temsilcilerimizden tutun da onlara özel teknoloji danışmanlarımızla ve teknoloji iş ortaklarımızla hizmet sunuyoruz. Operasyonel teknoloji yatırımlarımız da bu noktada müşteri memnuniyetini beraberinde getirdi. Geçen kasım, sektörümüzün en yoğun ayıydı. Yatırım planımız kapsamında 25 aktarma merkezimizin 6'sına otomasyon sistemlerimizi entegre ettik. Ürün ayrıştırmadan, akıllı barkot okutma teknolojimize kadar kullandığımız entegre teknolojilerle günden güne artan iş hacmimizi en verimli şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Teknolojiyi bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermek için olduğu kadar, geleceği şekillendirmek için de kullanıyoruz. Bu geleceğin, müşteri deneyimi odaklı, çevreci ve tamamen entegre bir yapıda olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Sürat Kargo, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürat Kargo Yılın Kargo Şirketi Seçildi - Son Dakika

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