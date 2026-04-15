Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sürdürülebilir Avcılık İçin Kurallara Uyum Önemli

15.04.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, av yasağı döneminde kurallara uyulmasının balıkçılık için hayati olduğunu vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sürdürülebilir avcılığın sektörün geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Av yasağı süresince kurallara uyulması büyük önem arz ediyor." dedi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, denizlerde bugün sona eren av sezonunu değerlendirerek, denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçıların yaklaşık 4,5 ay sürecek av yasağı dönemine girdiğini anımsattı.

Türkiye'nin, farklı özelliklere sahip denizleriyle su ürünleri üretiminde önemli potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, "2014'te 537 bin 345 ton olan üretimimiz, 2024'te yüzde 73,67 artarak 933 bin 194 tona yükseldi. Bu artışın önemli kısmı yetiştiricilik faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2014'te üretimin yüzde 56,3'ü avcılıkla sağlanırken, 2024'te bu oran yüzde 38,2'ye geriledi. Aynı dönemde yetiştiricilik üretimi yüzde 145,4 artış gösterdi. Deniz balıkları avcılığı da yüzde 25,5 arttı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2024'te avlanan deniz balıkları miktarının 290 bin 68 ton olduğunu belirterek, tür bazında en çok avlanan balığın 153 bin 175 ton ile hamsi olduğunu, bu balığı 49 bin 278 ton ile palamut ve 17 bin 818 ton ile sardalyanın takip ettiğini bildirdi.

"Av yasağında kurallara uyulması önem arz ediyor"

Denizlerden elde edilen üretimin büyük ölçüde kıyı balıkçılığına dayanmasının, açık deniz balıkçılığına yönelik altyapının yetersizliğinin ve balıkçı teknesi sayısı fazlalığının, kıyı suları üzerindeki av baskısını artırdığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu noktada sürdürülebilir avcılık, sektörümüzün geleceği açısından hayati önem taşıyor. Balık stoklarının korunması ve geliştirilmesi için bilimsel araştırmaların artırılması, koruma ve kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altında kalıyor. Dünyada kişi başına tüketim yaklaşık 20,7 kilogram iken, ülkemizde bu miktar 7,7 kilogram seviyesindedir. Av yasağı süresince kurallara uyulması büyük önem arz ediyor. Boy yasağına aykırı küçük balıkların satışı, yasaklı türlerin avlanması ve hijyen koşullarına uyumsuzluk gibi konularda denetimlerin artırılması gerekiyor. Yasak avcılık faaliyetlerinin tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerine ya da jandarmaya bildirilmesi önem taşıyor. Av yasakları, denizlerimizdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Denizcilik, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:27
10:20
10:05
09:13
09:10
08:40
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 10:48:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.