Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI) Sao Paulo'da Etkinlik Düzenledi

Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), Sao Paulo'da yeşil girişimlerin finanse edilmesi ve Latin Amerika bölgesinin düşük sera gazı emisyonlu ve iklime dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesi yönündeki çabaları senkronize etmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), 3-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ilk kişisel etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, yeşil girişimlerin finanse edilmesi ve Latin Amerika bölgesinin düşük sera gazı emisyonlu ve iklime dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesi yönündeki çabaları senkronize etmek hedeflendi.
İki gün süren sempozyum, Brezilya'nın yanı sıra Peru ve Meksika gibi komşu Latin Amerika ülkelerinden önemli bir temsilcinin de bulunduğu, 200'den fazla kişinin yerinde hazır bulunduğu ve 1000'den fazla kişinin sanal ortamda katılımıyla çok uluslu bir kohort oluşturdu. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi düzenleyici kurumların yanı sıra finans kuruluşları, tarımsal ticaret endüstrileri, araştırma kuruluşları ve hizmet sağlayıcılardan üst düzey temsilciler de tartışmaları zenginleştirmek için kendi bakış açılarını ortaya koydular.
CASI, kişisel etkinlikler, aylık seminerler/web seminerleri, e-öğrenme kursları ve Uluslararası Finans Kuruluşlarına özel hizmetler dahil olmak üzere dört program başlattı. 2030 yılına kadar 100 bin kişiye eğitim verilmesini hedefleyen CASI'nin bir sonraki etkinliği Haziran ayı sonunda Hong Kong'da gerçekleştirilecek ve bunu Afrika ve Orta Doğu'daki etkinlikler izleyerek küresel sürdürülebilir finans misyonunu güçlendirecek. - İSTANBUL
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Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Sinoplu balıkçılar, bu tür büyük balığı tutmanın nadir olduğunu belirtirken, balığı bütün olarak satışa sunduklarını ve alıcısı çıkmazsa restoranların satın aldığını ifade etti.
Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar, caddelerde kurulan bayram pazarlarına akın ederek alışveriş yapıyor. Giyecek, tatlı, ayakkabı ve bayram şekerlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. Esnaf da satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.
Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türk ekonomisine zarar verecek ekonomik tedbirler alacaklarını ve ABD'deki ülke ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için temasa geçilme talimatı verdiğini açıkladı.
Van'ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı. Fırın sahibi, ekmeği kaliteli ve gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, vatandaşlar da kendisini destekleyerek herkesin memnun olduğunu ifade etti.
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