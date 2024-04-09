Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI) Sao Paulo'da Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI) Sao Paulo'da Etkinlik Düzenledi

Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), Sao Paulo'da yeşil girişimlerin finanse edilmesi ve Latin Amerika bölgesinin düşük sera gazı emisyonlu ve iklime dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesi yönündeki çabaları senkronize etmek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, yeşil girişimlerin finanse edilmesi ve Latin Amerika bölgesinin düşük sera gazı emisyonlu ve iklime dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesi yönündeki çabaları senkronize etmek hedeflendi. CASI'nin bir sonraki etkinliği Haziran ayı sonunda Hong Kong'da gerçekleştirilecek ve bunu Afrika ve Orta Doğu'daki etkinlikler izleyerek küresel sürdürülebilir finans misyonunu güçlendirecek.

09.04.2024 12:32
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Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), Sao Paulo'da yeşil girişimlerin finanse edilmesi ve Latin Amerika bölgesinin düşük sera gazı emisyonlu ve iklime dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesi yönündeki çabaları senkronize etmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), 3-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ilk kişisel etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, yeşil girişimlerin finanse edilmesi ve Latin Amerika bölgesinin düşük sera gazı emisyonlu ve iklime dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesi yönündeki çabaları senkronize etmek hedeflendi.

İki gün süren sempozyum, Brezilya'nın yanı sıra Peru ve Meksika gibi komşu Latin Amerika ülkelerinden önemli bir temsilcinin de bulunduğu, 200'den fazla kişinin yerinde hazır bulunduğu ve 1000'den fazla kişinin sanal ortamda katılımıyla çok uluslu bir kohort oluşturdu. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi düzenleyici kurumların yanı sıra finans kuruluşları, tarımsal ticaret endüstrileri, araştırma kuruluşları ve hizmet sağlayıcılardan üst düzey temsilciler de tartışmaları zenginleştirmek için kendi bakış açılarını ortaya koydular.

CASI, kişisel etkinlikler, aylık seminerler/web seminerleri, e-öğrenme kursları ve Uluslararası Finans Kuruluşlarına özel hizmetler dahil olmak üzere dört program başlattı. 2030 yılına kadar 100 bin kişiye eğitim verilmesini hedefleyen CASI'nin bir sonraki etkinliği Haziran ayı sonunda Hong Kong'da gerçekleştirilecek ve bunu Afrika ve Orta Doğu'daki etkinlikler izleyerek küresel sürdürülebilir finans misyonunu güçlendirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Latin Amerika, Sao Paulo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI) Sao Paulo'da Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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