Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor - Son Dakika

İnovasyon ve teknolojiyle yeryüzüne değer katan BSH, sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarılı sonuçlarla 22 Nisan Dünya Günü'nü kutluyor.

Şirket açıklamasına göre, BSH, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla su ve enerji verimliliği, karbon ayak izi ve atık yönetimi gibi kritik alanlarda sektörde öncü uygulamaları hayata geçiriyor.

Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle elde ettiği sonuçları 22 Nisan Dünya Günü kapsamında açıkladı.

BSH, küresel ölçekte Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlediği hedefler doğrultusunda Türkiye operasyonlarını yönetiyor. Bu sayede Türkiye'de 2017-2021 yılları arasında; su tüketiminde, 120 olimpik yüzme havuzu hacminde su tasarrufu sağladı.

18 milyon kWh enerji tasarrufu ve 7 bin 200 ton karbon emisyonunu azalttı. Bu zamana kadar 20 bin ağacı doğaya kazandırarak 7 bin ton karbon emisyonunun önüne geçti. Ayrıca BSH, döngüsel ekonomi alanında iş dünyasına yön veren çalışmalarda bulunuyor.

Tüketiciler ve iş ortaklarıyla birlikte ürün döngüsü boyunca çevresel etkinin azaltılması için yeni nesil projeler gerçekleştiriyor. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler bu kapsamda öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor.

"10 olimpik yüzme havuzuna denk su kaybını önlemeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Türkiye, Orta Doğu, BDT, Hindistan, ASEAN Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, sürdürülebilir bir yaşamın yeni nesil teknolojiler ve bütüncül bir bakış açısıyla ancak mümkün olabileceğini belirterek, "Avrupa'daki en büyük üretim üssü olan Çerkezköy'deki tesislerinde yer alan Soğutucu Fabrikasında geliştirdiği ve Almanya'dan özel sürdürülebilirlik ödülü alan Boyahane Lighthouse projesiyle de sadece 2022 yılında 10 olimpik yüzme havuzuna denk su kaybını önlemeyi hedefliyoruz.

Bu projeyle verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla RFID sistemi ile stok yönetimi ve takip edilebilirlikte iyileştirme için intra-lojistik gibi öncü uygulamalara imza attık." ifadelerini kullandı.

BSH'nin sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları için tüketicileri desteklediğini aktaran Girit, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce Avusturya'da başlayan 'Refurbished (yenilenmiş)' pilot projesi gibi yeni iş modellerine de yatırım yapıyoruz. Bu projede, profesyonel anlamda ilk kez yeniden işlenen Bosch marka çamaşır makinesi, üretici garantisiyle birlikte satışa sunuldu. 2021 yılında BSH'nin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye her geçen gün daha fazla önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.

Tüketiciler, SmartGrow Life ile sağlıklı otlar ve bitkiler yetiştirip uzun taşıma mesafelerinin önüne geçerek dönüşüm ekonomisini bizzat kendileri destekleyebiliyor. Aletlerde kullanılan beyaz plastiklerin tamamı yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler."

2020 yılından bu yana BSH, dünya çapındaki tüm tesislerinde sıfır karbon ürünler geliştirip üretiyor. BSH, Eylül 2021'den beri Polonya'daki Lodz şehrinde çamaşır makinesi üretimi için Salzgitter AG'den yüzde 66 oranında karbondioksit ayak izi azaltılmış yeşil çelik tedarik ediyor. 2030 yılına kadar da tüm tesisler yüzde 100 yeşil elektrik sağlanabilir duruma getirilecek.

BSH, yeni aletlerin üretiminde git gide daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor. 2025 yılına kadar BSH ev aletlerinin en az yüzde 25'i geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek. 2030 yılına gelindiğinde ise en az iki katına çıkarılarak bu oran yüzde 50'ye ulaşacak. Bunlara ek olarak BSH, cihazlarda yeniden kullanılabilen malzeme oranını 2025 yılına kadar en az yüzde 80'e, 2030 yılına kadar ise en az yüzde 95'e çıkarmayı hedefliyor.