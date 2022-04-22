Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor

22.04.2022 17:42
Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor

İnovasyon ve teknolojiyle yeryüzüne değer katan BSH, sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarılı sonuçlarla 22 Nisan Dünya Günü'nü kutluyor.

İnovasyon ve teknolojiyle yeryüzüne değer katan BSH, sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarılı sonuçlarla 22 Nisan Dünya Günü'nü kutluyor.

Şirket açıklamasına göre, BSH, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla su ve enerji verimliliği, karbon ayak izi ve atık yönetimi gibi kritik alanlarda sektörde öncü uygulamaları hayata geçiriyor.

Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle elde ettiği sonuçları 22 Nisan Dünya Günü kapsamında açıkladı.

BSH, küresel ölçekte Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlediği hedefler doğrultusunda Türkiye operasyonlarını yönetiyor. Bu sayede Türkiye'de 2017-2021 yılları arasında; su tüketiminde, 120 olimpik yüzme havuzu hacminde su tasarrufu sağladı.

18 milyon kWh enerji tasarrufu ve 7 bin 200 ton karbon emisyonunu azalttı. Bu zamana kadar 20 bin ağacı doğaya kazandırarak 7 bin ton karbon emisyonunun önüne geçti. Ayrıca BSH, döngüsel ekonomi alanında iş dünyasına yön veren çalışmalarda bulunuyor.

Tüketiciler ve iş ortaklarıyla birlikte ürün döngüsü boyunca çevresel etkinin azaltılması için yeni nesil projeler gerçekleştiriyor. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler bu kapsamda öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor.

"10 olimpik yüzme havuzuna denk su kaybını önlemeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Türkiye, Orta Doğu, BDT, Hindistan, ASEAN Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, sürdürülebilir bir yaşamın yeni nesil teknolojiler ve bütüncül bir bakış açısıyla ancak mümkün olabileceğini belirterek, "Avrupa'daki en büyük üretim üssü olan Çerkezköy'deki tesislerinde yer alan Soğutucu Fabrikasında geliştirdiği ve Almanya'dan özel sürdürülebilirlik ödülü alan Boyahane Lighthouse projesiyle de sadece 2022 yılında 10 olimpik yüzme havuzuna denk su kaybını önlemeyi hedefliyoruz.

Bu projeyle verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla RFID sistemi ile stok yönetimi ve takip edilebilirlikte iyileştirme için intra-lojistik gibi öncü uygulamalara imza attık." ifadelerini kullandı.

BSH'nin sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları için tüketicileri desteklediğini aktaran Girit, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce Avusturya'da başlayan 'Refurbished (yenilenmiş)' pilot projesi gibi yeni iş modellerine de yatırım yapıyoruz. Bu projede, profesyonel anlamda ilk kez yeniden işlenen Bosch marka çamaşır makinesi, üretici garantisiyle birlikte satışa sunuldu. 2021 yılında BSH'nin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye her geçen gün daha fazla önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.

Tüketiciler, SmartGrow Life ile sağlıklı otlar ve bitkiler yetiştirip uzun taşıma mesafelerinin önüne geçerek dönüşüm ekonomisini bizzat kendileri destekleyebiliyor. Aletlerde kullanılan beyaz plastiklerin tamamı yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler."

2020 yılından bu yana BSH, dünya çapındaki tüm tesislerinde sıfır karbon ürünler geliştirip üretiyor. BSH, Eylül 2021'den beri Polonya'daki Lodz şehrinde çamaşır makinesi üretimi için Salzgitter AG'den yüzde 66 oranında karbondioksit ayak izi azaltılmış yeşil çelik tedarik ediyor. 2030 yılına kadar da tüm tesisler yüzde 100 yeşil elektrik sağlanabilir duruma getirilecek.

BSH, yeni aletlerin üretiminde git gide daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor. 2025 yılına kadar BSH ev aletlerinin en az yüzde 25'i geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek. 2030 yılına gelindiğinde ise en az iki katına çıkarılarak bu oran yüzde 50'ye ulaşacak. Bunlara ek olarak BSH, cihazlarda yeniden kullanılabilen malzeme oranını 2025 yılına kadar en az yüzde 80'e, 2030 yılına kadar ise en az yüzde 95'e çıkarmayı hedefliyor.

YORUMLAR
500
Olimpiyat şampiyonu Fransız hentbolcu, Dünya Günü'ne dikkati çekti Olimpiyat şampiyonu Fransız hentbolcu, Dünya Günü'ne dikkati çekti Endonezya'da '22 Nisan Dünya Günü' Endonezya'da '22 Nisan Dünya Günü'

Dünya Günü, Nisan, Yüzme, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement