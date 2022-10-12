Kadınların tarımsal üretimde kaynakların sürdürülebilirliği, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UN SDSN) iş birliği ve UN SDSN Türkiye üyesi Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde "Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi" düzenlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen zirveye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Parvathy Ramaswami, UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Beşkese, Coca-Cola Türkiye Avrasya ve Orta Doğu Operasyonu Başkanı Jeny Stoichkova ile kadın girişimciler katıldı. UN SDSN Başkan Yardımcısı ve SDG Academy Direktörü Prof. Dr. Patrick Paul Walsh de zirveye çevrim içi bağlantıyla iştirak etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, zirvede yaptığı konuşmada, her dört kadından birinin tarımda istihdam edildiği Türkiye'de sürdürülebilir bir tarım hikayesi yazmak gerektiğini söyledi.

Kırsal kesimde yaşayan kadınlarının dirençli, becerikli, çalışkan ve yenilikçi olduğunu vurgulayan Gutu, "Dünya çapında yaklaşık 2,3 milyar insan orta veya şiddetli düzeyde gıda güvenliğinden yoksun yaşıyor." dedi.

Kırsal kesimdeki kadınların bu gücünü geliştirmek ve onları açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvencesizliğine karşı yürütülen mücadelenin ön saflarına taşıma çağrısında bulunan Gutu, "Böyle kritik bir yol ayrımında, gıda ve tarımda cinsiyetler arasındaki uçurumun genişlemesine sadece seyirci kalmamız söz konusu olamaz. Tarım-gıda sistemindeki cinsiyet farkı kapatılmadan, sürdürülebilir tarımı ve kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çabalar boşuna olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir tarım bizim için çok mühim"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Beşkese de sürdürülebilirlik ile tarımın önemine işaret ederek, dünyanın açlıkla mücadele eden bölgelerine ilişkin bilgi verdi.

Beşkese, "Bir göz açıp kapama süresi içerisinde dünyada bir kişiyi kaybediyoruz. Konu başlığı içerisinde açlık lafı yok ama bugün burada olmamızın sebebi tam da bu. Tabii üretim çok mühim. Bugün sürdürülebilir tarım diyeceğiz. Ama olay sadece üretim değil, dünya nüfusu çok hızlı artıyor. Yetmedi çevre sorunları, o da yetmedi bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. O zaman tarım, hem de sürdürülebilir tarım bizim için çok mühim." diye konuştu.

Zirve, küresel gıda güvenliği için sürdürülebilir tarım ile kadının rolü ve başarılı kadın girişimcilerin deneyimlerini aktardığı panellerle devam etti.