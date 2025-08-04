Suriye Bakanı Türkiye'de Ticaret Temasları - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye Bakanı Türkiye'de Ticaret Temasları

04.08.2025 14:37
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Suriye Ekonomi Bakanı Şaar, Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek için resmi ziyarette bulunacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın temasları kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde alternatif finansman modellerinin ele alınması bekleniyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Konuk Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin temasları 7 Ağustos'a kadar devam edecek.

Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcilerinin de yer alması beklenen ziyaret, yol haritalarının belirleneceği "tarihi bir adım" olarak değerlendiriliyor.

İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak

Suriyeli Bakan Şaar'ın Ankara temaslarında ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar ön planda olacak.

Söz konusu görüşme ve toplantılarda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi, Suriye'deki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye'nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak.

Böylece yeni dönemde Suriye'nin ekonomik kalkınmasında ve küresel ticaretle entegrasyonunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işbirliği güçlendirilecek, ikili ticari ilişkilerin yeniden kurgulanması yolunda adımlar atılacak.

İki ülkenin özel sektörü yeni dönemin fırsatlarını değerlendirecek

Ziyaretin ilk gününde, iki bakan başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde "Yuvarlak Masa Toplantısı" yapılacak, yeni dönemin sunduğu fırsatların değerlendirileceği bu toplantıda iş dünyasının gelecek perspektifi ortaya konulacak. Ayrıca Şam, Halep, Lazkiye, Hama ticaret odaları, Şam ve Kırsal Sanayi Odası yöneticileri ile TOBB temsilcileri, Suriye'nin yeni dönemine dair öngördükleri gelecek vizyonunu değerlendirecek.

Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından iki bakan Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek. Burada başta kümelenme olmak üzere sanayi altyapısının geliştirilmesi ve üretim ekosisteminin oluşturulması için örnek modeller incelenecek.

İstanbul temasları

Ziyaretin ikinci gününde konuk heyet İstanbul'da temaslarda bulunacak.

Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) özel sektör temsilcileriyle "Yuvarlar Masa Toplantısı" yapılacak. Bu toplantıda Suriye'nin yeniden inşası sürecinde sektörlerin olası katkıları ve alternatif finansman modelleri ele alınacak.

Ayrıca DEİK bünyesinde hayata geçirilecek olan "DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Kurucu Protokolü" imzalanacak. Protokol kapsamında kurulacak iş konseyiyle iki ülke özel sektör çatı kuruluşları ve temsilcilerinin iletişimleri, birlikte proje üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Suriye'nin ekonomik açıdan kalkınmasını güçlendirecek modellerin değerlendirilmesi, işbirliğinin güçlendirileceği alanların belirlenmesi amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Fabrika ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi de ziyaret edilecek. Burada üretimde dijitalleşme, akıllı otomasyon, veri yönetişimi alanlarında AR-GE konularına odaklanılacak, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesi paylaşılacak.

Ziyaretin istikrarlı bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor

İki ülke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Suriye'de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 proje üstlendi. Bu kapsamda Bakan Şaar ve heyetin Türkiye ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinde güçlü ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Yeni dönemin bölgede "kazan-kazan" politikalarına örnek olması ve somut projelerin hayata geçirileceği ekonomik bir modeli ortaya koyması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Suriye, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye Bakanı Türkiye'de Ticaret Temasları - Son Dakika

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