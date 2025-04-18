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Ekonomi

Suriye'nin inşaası için Adana hazır

Suriye\'nin inşaası için Adana hazır

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi.

18.04.2025 16:23
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Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasının temsilcileriyle birlikte, özgürlüğün ve ümidin yeniden yeşermeye başladığı Suriye'nin başkenti Şam'a iki gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki Türk heyeti, Şam ziyaretinde, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa, Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ve Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile görüştü. Bakanlık heyetlerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde, Suriye ekonomisinin gelişmesi, Suriye'nin sunduğu yatırım fırsatlarında iş birliklerinin tesisi, ticaretin kolaylaştırılması ve ticaret ile yatırımların yasal altyapısının güçlendirilmesi gibi konular tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yle gerçekleştirilen görüşmede ise, gümrük kapılarının modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması ve özel sektörün yeni iş birlikleri gibi konular ele alındı.

Ziyarette, Kasyun Dağı'ndan özgür Şam'ı seyretme fırsatı bulan heyet, Emevi Camii, Türk Şehitliği ve Selahaddin Eyyubi'nin türbesi gibi, Suriye ile ortak tarihimizin, değerlerimizin birer öznesi olan yerleri de ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Bakanı Yücel Bayram, "Adana ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Gerek sınır komşumuz olması, gerekse lojistik anlamda Adana'nın elinde bulunan fırsatlar bizi bir adım öne çıkarmaktadır. Suriye'nin sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, enerjisiyle yeniden güçlü şekilde ekonomisini kurup, halkının refah içinde olacağı istikrarlı Suriye'nin kuruluşu için Adana'ya büyük görevler düşmektedir" dedi.

Adana'nın her alanda Suriye ile ticarette öncü şehir olabildiğine vurgu yapan, Başkan Bayram, yapılan görüşmelerde, Suriye ekonomisinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve ülkenin yeniden imarı gibi kritik başlıkların ele alındığını söyledi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suriye'nin inşaası için Adana hazır - Son Dakika

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