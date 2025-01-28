Suriye'nin Yeniden İnşası Türkiye'ye Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye'nin Yeniden İnşası Türkiye'ye Fırsatlar Sunuyor

Suriye\'nin Yeniden İnşası Türkiye\'ye Fırsatlar Sunuyor

Hisarcıklıoğlu, Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ticaret ve lojistik fırsatları doğuracağını belirtti.

28.01.2025 21:46
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Suriye'de dünya tarafından tanınan kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ardından Suriye'nin yeniden inşa süreci başlayacaktır ve ticaret de normalleşecektir. Bu da lojistik ve ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından bir davet salonunda gerçekleştirilen 32. Sinerji Toplantısı'nda, Balkan ve Rumeli kökenli iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balkan ülkelerinin Türkiye için stratejik ticari partner olduğunu, bölge ülkeleriyle toplam ticaret hacminin 40 milyar dolar civarında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türk girişimcileri, 11 Balkan ülkesine bugüne kadar 3 milyar dolardan fazla yatırım yaparak üretim ve istihdam imkanları sağlamaktadır. Türkiye, Balkanlar'da gerek altyapı gerek üstyapı itibarıyla, havaalanları, otoyollar ve köprülerden enerji santrallerine, atık su arıtma tesislerine kadar birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Türk müteahhitler, bölgede 700 projede 25 milyar dolarlık inşaat işi yaptı." diye konuştu.

Dünyadaki savaş ve çatışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ukrayna- Rusya, İran- İsrail, Çin- Tayvan meseleleri, bütün dünya için risk oluşturmaktadır. Suriye'de Esad rejiminin yıkılması, bölgemiz ve ülkemiz için olumlu gelişme oldu. Suriye'de dünya tarafından tanınan kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ardından Suriye'nin yeniden inşa süreci başlayacaktır ve ticaret de normalleşecektir. Bu da lojistik ve ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır. Hem dünyada güçlü inşaat sektörümüz ki dünya 2.'siyiz hem de bölgeye yakın çimento ve demir-çelik fabrikalarımızın varlığı, bize avantaj sağlamaktadır. Ayrıca başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere, pek çok mamul ürün ihracatı için de önemli bir pazar ortaya çıkacaktır."

Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet gücünde, bariz şekilde ABD ve Çin'in gerisinde kaldığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın itici gücü Almanya ekonomisi, zayıflıyor. Avrupa'nın yapısal sorunları büyüyor. Avrupa iş dünyasının büyüme beklentileri düşük seyrediyor. Avrupa Birliği, bizim en önemli ihracat ve yatırım ortağımız. En büyük ihracatımızı AB ülkelerine yapıyoruz. Ancak AB'nin dünya ekonomisinden aldığı pay, son 10 yılda yüzde 25'den yüzde 11'e geriledi. Bu, bizim ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Öte yandan Çin, son 20 yılda sağladığı teşvikler ve ölçek ekonomisiyle birçok sektörde ciddi bir kapasite fazlasına sahip. Bu, ciddi bir maliyet avantajı ortaya çıkarmaktadır."

Hisarcıklıoğlu, "Çin, gerek ihracatla gerekse şirket alarak, pek çok ülkede ekonomiyi ele geçirmektedir. Başta otomotiv ve makine olmak üzere, ülkemizin sanayisi de bu kapsamda, tehdit altında. Bu Çin çekirgesine karşı hep beraber önlem alınmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, stratejik bakış açısıyla Türkiye'nin bu ticaret savaşları sürecinden en az yara alarak çıkmasını sağlamak gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Yurtiçine döndüğümüzde makro ekonomide dengelenme sağlandığını görüyoruz. Enflasyon ve kredi risk primindeki gerileme, ülke notundaki artışlar, para piyasalarında sağlanan istikrarı da gelecek açısından umut verici gelişmeler olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, sponsor firmalara hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Finans, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'nin Yeniden İnşası Türkiye'ye Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika

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