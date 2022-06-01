Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor - Son Dakika
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Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor

01.06.2022 14:19
Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelini kendisi kullandığı makam otomobili ile geçti.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelini kendisi kullandığı makam otomobili ile geçti.

Sivas- Malatya Karayolu üzerinde özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran geçidinde, kış aylarında güvenli geçişi sağlayacak olan tünelde sona gelindi. Tünelde devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, kendisi kullandığı makam otomobiliyle tünel içerisinde ki ilk sürüşü gerçekleştirdi.

Vali Şimşek burada yaptığı açıklamada, "Çift tüpten oluşan 1567 metre uzunluğundaki tünelde artık sona gelindi. Yılsonunda açılışını gerçekleştirerek, sürücülerimizin daha konforlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacağız." dedi.

Sivas-Malatya Karayolu Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidi kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşüyordu. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda kazalar meydana geliyordu. Yapılan tünelin hizmete açılması ile kabus sürücüler için konfora dönüşecek. - SİVAS

Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor
Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor
Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor
Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor
Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor

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Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Yağdonduran, Malatya, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücülerin Yağdonduran kabusu bitiyor - Son Dakika


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