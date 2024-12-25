Süt Üretiminde Artış ve İhracat Beklentileri

Ekonomi

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Hamit Can, çiğ süt arzında bir sorun olmadığını belirterek, "Uluslararası piyasalardaki emtia fiyatlarının elverdiği ölçüde yeni yılda da ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Can, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılık sektöründe 2024'te meydana gelen gelişmeler ve gelecek yıl beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörün 2024 yılında büyüme kaydettiğine dikkati çeken Can, "Resmi rakamlara göre sektörümüzün 2024 yılının 10 ayında yüzde 10 büyüdüğünü görüyoruz. Süt sanayisi tarafından üretilen içme sütü, yoğurt, ayran, peynir ve tereyağı gibi tüm ürünlerde üretimimiz arttı." ifadelerini kullandı.

Can, süt üretiminin yıl içerisinde dalgalı seyir izlediğine işaret ederek, "Çiğ sütün arzında yıl içerisinde mevsimsel dalgalanmalar yaşanması çok normaldir. Ancak bu yıl çiğ süt arzının azalması beklenen aylarda düşüş görmedik. Ülke olarak sütümüzün bol olması iyi bir durumdur. Sektör olarak daha kaliteli süt üretebilmemiz, kaliteyi önceleyen bir sistemin inşa edilmesini teşvik edilebilmemiz için sütümüzün artması gerekiyor. Ancak arzın arttığı noktada maalesef fiyatlar gerileyebiliyor. İşte tam bu noktada üreticimizi korumak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için doğru bir fiyatın tayin edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ülke olarak süt ürünleri ihracatının istenilen seviyede olmadığına işaret eden Can, bu yıl uluslararası fiyatların düşmesiyle ülke fiyatlarının yüksek kaldığını ve bu durumun ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Can, sektör olarak gelecek yıldan umutlu olduklarını belirterek, sözlerini söyle sürdürdü:

"Çiğ süt arzı anlamında ülkemizin bir sorunu yok, bu durumun 2025 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Çiğ süt arzı karşısında yeterli talep olmadığı zaman Et ve Süt Kurumunun gereken noktada piyasayı regüle etmesi oldukça önemli. Uluslararası piyasalardaki emtia fiyatlarının elverdiği ölçüde yeni yılda da ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Üreticinin refah payını gözettik"

USK'nin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye satış fiyatına yüzde 17 artış yaptığını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Son olarak 1 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 14,65 lira olarak belirlenmişti. Daha önce aldığımız karar gereği çiğ süt tavsiye fiyatını üçer aylık dönemler halinde değerlendirip gerekli olduğu durumda fiyatı güncelleyeceğiz. Özellikle geçtiğimiz son iki ayda yem fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete bağlı olarak üreticilerimizin maliyetleri arttı. Biz de buradaki maliyet farkını ve üreticilerimizin refah payını gözeterek litre başına çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline net 17,15 lira geçecek şekilde güncelledik. Süt üreticilerimizin maliyet baskısı altında ezilmemesi için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız."