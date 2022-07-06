Sütcü: "Değerlerimizden taviz vermeyiz" - Son Dakika
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Sütcü: "Değerlerimizden taviz vermeyiz"

06.07.2022 07:30
Sütcü: "Değerlerimizden taviz vermeyiz"

Adana'da dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, iki farklı törende emektar çalışanlarını plaketle ödüllendirdi.

Adana'da dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, iki farklı törende emektar çalışanlarını plaketle ödüllendirdi.

Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen Abco Şenliğine Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar aileleriyle birlikte katıldı.

Şenlikte, ikramların ardından müzik eşliğindeki eğlence sonrası çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler ile yapılan çekilişte 21 kişiye hediye çekleri verildi.

10 yılını dolduran 62 çalışan ile 20 yılını dolduran 6 çalışanın ödüllendirildiği, 10'ncu ve 20'nci yılını dolduranlara ayrıca plaket verildiği şenlikte, halk oyunları gösterisi, bando gösterisi, konser, çocuklara animasyonlar, şarkılı oyunlar, yüz boyama ve balon dağıtımı ile unutulmaz bir gün yaşandı.

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, aynı ay içerisinde ikinci olarak da Sheraton Otel'de gerçekleştirilen ve beyaz yaka çalışanların eşleri ile birlikte katıldığı Abco Ödül Törenindeki konuşmasında "Biz sizlerle çalışmaktan mutluyuz. Abdioğulları'nın en büyük özelliği emek verenleri unutmaz, beraber olduklarını unutmaz, Abdioğulları'nın temelinde, büyümesinde emeği olanları asla unutmaz. Bizim aile olarak da şirket olarak da en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri hakka riayet etmek, insana saygı, sevgi ve mütevazilik yatar. Ön plana çıkardığımız bu değerlerimizden taviz vermeyiz. Nice yıllarda hep birlikte olmayı temenni ediyor, bu güzel gecenin organizasyonunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Işık Gül Özdoğan'ın sunumuyla firmanın temelinde emeği bulunan SMMM Ramazan Şangül'e şükran plaketi, firmada 10'uncu yılını dolduran Emsay Çetin, Kerim Orkun Mercimek, Bülent Güneşten, Merdan Menekşe, Selçuk Durmaztaş, Burak Çiftdal, Osman Karaatlı, Şevki Baysal ve Emre Çalışkanyürek'e 10. Hizmet Yılı Plaketi verildi.

Gecede, çekilişle de çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Plastik, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sütcü: 'Değerlerimizden taviz vermeyiz' - Son Dakika

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