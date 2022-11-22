Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için nihai aşamadayız - Son Dakika
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Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için nihai aşamadayız

22.11.2022 22:06

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık bir mevduat yatırılması için Ankara ile yapılan görüşmelerde son aşamada olunduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Suudi Arabistan tarafından 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması için Ankara ile gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu. Suudi bakanlık sözcüsü, Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna e-posta aracılığıyla verdiği yanıtta, "Türkiye'nin Merkez Bankası'na 5 milyar ABD doları tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerde nihai aşamadayız" dedi. Suudi Arabistan geçen Mart ayında Mısır Merkez Bankası'na da 5 milyar dolar mevduat yatırdığını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, "Merkez Bankası'nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak" demişti.

TCMB MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde geçen Mayıs ayında yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz" denilmişti.

Kaynak: Deutsche Welle
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için nihai aşamadayız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı: Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için nihai aşamadayız - Son Dakika
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