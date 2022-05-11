Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya

11.05.2022 16:40

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, dünyanın ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Ben bir dinozorum, ama hayatımda böyle şey görmedim. Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, son zamanlarda küresel olarak sürekli dile getirilen enerji kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abu Dabi'de bir konferansta konuşan Prens Abdülaziz bin Selman, "Ben bir dinozorum, ama hayatımda böyle şey görmedim. Dünyanın var olan gerçekliğe uyanması lazım. Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya" dedi.

"YATIRIM EKSİKLİĞİ ÜLKELERİN BAŞINA DERT AÇIYOR"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Petrol Bakanı Süheyl Mazruyi de yakın gelecekte küresel çapta pandemiden çıkıldığında enerji tedariki talebinin artacağını, ama OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, daha fazla yatırım yapılmadan, bu talebi karşılayamayabileceğini ifade ederek, "Yatırım eksikliği konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyorduk. Yatırım eksikliği birçok ülkenin başına dert açmaya başladı" dedi. Bakan ayrıca petrol piyasasının 'siyasallaşmasının' arz fiyatlarını yükselttiğini de ekledi.

"ŞİMDİLİK PETROL SIKINTISI YOK"

Daha önce AB Komisyonu, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla Rus petrolüne 6-9 ay sonra tam ambargo uygulanmasını önerdi, ama AB üyesi ülkelerin hükümetleri arasında henüz bu konuda görüş birliği sağlanmış değil. Bir analist, AB'nin Rus petrolünün ithalatını tümden yasaklaması durumunda, Rusya'nın petrol üretimini 1-2 yıl içinde kısmak zorunda kalacağı tahmininde bulunarak, "Şimdilik petrol sıkıntısı yok ve bu nedenle OPEC+'nın kademeli üretim artışlarını hızlandırmasına gerek yok. Piyasa dengeli" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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