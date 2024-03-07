IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacmi yüzde 50 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacmi yüzde 50 azaldı

IMF'nin yayımladığı blog yazısına göre, Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacmi yılın ilk iki ayında yüzde 50 azaldı. Kızıldeniz'deki saldırılar küresel ticareti aksattı ve Süveyş Kanalı'ndaki trafiği azalttı. Bu durum, nakliye şirketlerinin gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirmesine ve teslimat sürelerinin uzamasına neden oldu. Aynı dönemde Panama Kanalı'ndaki ticaret hacmi de yüzde 32 azaldı. Bu aksamaların uzun sürmesi halinde, etkilenen ülkelerde tedarik zincirlerinde geçici engeller ve yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle enflasyon artışı yaşanabilir.

07.03.2024 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF), Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacminin yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 50 azaldığını bildirdi.

IMF tarafından yayımlanan blog yazısında, Kızıldeniz'deki saldırıların küresel ticareti aksattığı aktarıldı.

Geçen birkaç ayda küresel ticaretin iki kritik nakliye güzergahındaki aksamalar nedeniyle sekteye uğradığı belirtilen yazıda, Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırıların normalde küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'inin geçtiği, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan Süveyş Kanalı'ndaki trafiği azalttığı kaydedildi.

Yazıda, bazı nakliye şirketlerinin gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirdiği belirtilerek, bu durumun teslimat sürelerini ortalama 10 gün veya daha fazla artırdığı ve stokları sınırlı olan şirketlere zarar verdiği ifade edildi.

Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacminin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığı kaydedilen yazıda, Ümit Burnu'ndaki ticaret hacminin ise aynı dönemde yüzde 74 arttığının tahmin edildiği belirtildi.

Panama Kanalı'ndaki ticaret kuraklık nedeniyle yüzde 32 azaldı

Panama Kanalı'ndaki şiddetli kuraklığın ise yetkilileri geçen yıl ekim ayından bu yana günlük gemi geçişlerini önemli ölçüde azaltan kısıtlamalar uygulamaya zorladığı aktarılan yazıda, küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5'inin geçtiği kilit noktada deniz ticaretini yavaşlattığı ifade edildi.

Yazıda, Panama Kanalı'ndaki ticaret hacminin de geçen yıla kıyasla neredeyse yüzde 32 düştüğü kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında Sahra Altı Afrika'daki 70 limana yapılan seferlerde geçen yıla göre yüzde 6,7'lik düşüş kaydedildiği belirtilen yazıda, Avrupa Birliği ile Orta Doğu ve Orta Asya'da ise yüzde 5,3 azaldığı kaydedildi.

Yazıda, bu düşüşlerin muhtemelen uzayan nakliye sürelerinin geçici etkilerini yansıttığı aktarıldı.

IMF'nin blog yazısında, devam etmesi halinde bu aksamaların etkilenen ülkelerdeki bazı tedarik zincirleri için geçici engel oluşturabileceği ve kısmen yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacmi yüzde 50 azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • SPK, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı
    00:41 SPK, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermaye artırımı ve birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verildi. SPK ayrıca, bazı kişilere idari para cezaları ve erişim engeli kararları da aldı.

  • Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Hasar Oluştu
    00:03 Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Hasar Oluştu

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

  • AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
    23:19 AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

    AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Demirkol, projelerin gerçekleşmesi için kurumların işbirliğinin önemine değindi ve şehre değer katacak projelerle Türkiye Yüzyılına hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, fabrikaları ziyaret ederek işverenler ve çalışanlarla bir araya gelen Demirkol, büyümeyi ve güçlenmeyi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

  • Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Bursa'da yoğun ilgi gördü
    23:19 Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Bursa'da yoğun ilgi gördü

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü Bursa'da gerçekleşti. Fuar, gençlerin büyük ilgisini çekerken, ziyaretçilerin yoğunluğu fuar alanını doldurdu. Protokolden birçok ismin katıldığı fuar, jandarma birimlerinin ve kadın jandarmaların da dikkat çektiği bir etkinlik oldu. Fuar, yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ekonomik Parametreler İyileşiyor
    23:15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ekonomik Parametreler İyileşiyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada ekonomik parametrelerin iyileştiğini ve büyüme grafiğinin yükseldiğini belirterek, vatandaşların refah ve gelir artışı için gerekenleri yaptıklarını söyledi.

  • Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi
    23:13 Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

    Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 'Sanayide Enerji Verimliliği' Semineri düzenledi. Seminerde teşvikler, uygulama aşamaları ve prosedürler ele alındı. Katılımcılar, sanayide enerji verimliliği konusunda bilgi alışverişi yaparak farkındalıklarını artırdılar.

  • Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024'e başarılı bir başlangıç yaptı
    22:51 Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024'e başarılı bir başlangıç yaptı

    Ege Maden İhracatçıları Birliği, Suudi Arabistan, İngiltere ve Güney Kore'de düzenlediği etkinliklerle Türkiye'nin maden ihracatını artırmayı başardı. Birliğin 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatı yüzde 14,5 artarak 184,5 milyon dolara yükseldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, Çin ve İzmir'de düzenlenecek fuarlara katılım sağlayarak başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.


00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
23:05 NATO’ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi İşte süreç boyunca yaşananlar NATO'ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi? İşte süreç boyunca yaşananlar
22:45 Haiti’de OHAL süresi 1 ay uzatıldı Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı
22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
00:19 AK Parti’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti
00:05 Böyle rezillik görülmedi Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 01:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacmi yüzde 50 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement