SYS Grup DSEI 2025'te Gücünü Gösteriyor
SYS Grup DSEI 2025'te Gücünü Gösteriyor

SYS Grup DSEI 2025'te Gücünü Gösteriyor
11.08.2025 12:00
SYS Grup, DSEI 2025'te AEI Systems ile global iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Birleşik Krallık merkezli savunma sanayi şirketi AEI Systems'ı bünyesine katarak stratejik bir hamle yapan Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), dünyanın en kapsamlı ve prestijli savunma sanayi etkinliklerinden DSEI Londra 2025'te oluşturduğu birleşik ekosistemin sahip olduğu gücü gösterip, yeni iş birliklerine kapı aralayacak.

Türk savunma sanayiinin lider temsilcisi SYS Grup, İstanbul'daki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın ardından rotasını bu yılın global alandaki en önemli sektörel buluşmalarından biri olan DSEI Londra (Defence and Security Equipment International) fuarına çevirdi. İki yılda bir gerçekleştirilen DSEI Londra 2025, 9-12 Eylül tarihleri arasında ExCeL London Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, tüm dünyadan savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren karar verici, kullanıcı ve tedarikçileri bir araya getirecek.

SYS Grup, bünyesindeki CANiK, UNIROBOTICS, MECANiK ve İngiltere merkezli AEI Systems şirketleriyle birlikte bu prestijli fuarda, güçlü şekilde boy gösterecek. Fuar, SYS Grup'un küresel savunma pazarındaki konumunu pekiştirmesi ve Birleşik Krallık başta olmak üzere katılımcı ülkelerle iş birliğini derinleştirmesi açısından büyük potansiyel taşıyor.

Birleşik Krallık'taki etkinlik, SYS'nin ülkedeki stratejik varlığı olan AEI Systems dolayısıyla Grup için özel bir anlam taşıyor.

AEI Systems, Grubun Birleşik Krallık'taki üretim, tasarım ve iş geliştirme üssü olarak konumlanıyor. Uzun yıllardır orta kalibre toplar konusunda uzmanlaşmış olan AEI Systems'ın, özellikle düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre topu VENOM LR ile dünya pazarındaki varlığını güçlendiren SYS Grup, bu alanda dünyadaki 3 üreticiden biri haline gelerek küresel rekabette de önemli bir avantaj yakaladı. SYS Grup, AEI Systems aracılığıyla İngiliz savunma ekosistemine daha fazla entegre olmayı ve ülkedeki savunma ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümler sunmayı amaçlıyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, DSEI Fuarı'nın Grup ve şirketleri için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Birleşik Krallık'ın savunma sanayii alanında köklü geçmişe ve ileri teknolojiye sahip önemli bir pazar olduğunu işaret eden Aral, "DSEI Fuarı ise bu pazarın kalbi niteliğinde. Grubumuzun İngiltere merkezli şirketi AEI Systems'ın varlığı, Birleşik Krallık ile olan bağlarımızı daha da güçlendiriyor ve buradaki hedeflerimizi büyütmemizi sağlıyor. Var olan yüksek katma değerli ürünlerimize AEI Systems'ın da katkısıyla, Birleşik Krallık ve global pazarda yeni iş birlikleri kurmayı ve mevcut ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Güçlü katılım ve geniş ürün yelpazemizle bu kararlığımızı bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

En geniş makineli tüfek ailesi

SYS Grup, DSEI Fuarı'nda geniş bir ürün yelpazesini katılımcıların beğenisine sunacak.

CANiK'in küresel pazarda büyük başarı yakalayan, NATO ülkeleri ve farklı coğrafyalarda güvenlik güçleri tarafından tercih edilen aktif satıştaki tüm tabancaları fuarda sergilenecek.

Dünyanın en geniş makineli tüfek ürün ailesine sahip olan CANiK, 12.7x99 mm (.50 cal) sınıfındaki tüm çözümlerini de fuar ziyaretçileri ile buluşturacak.

CANiK ve MECANiK'in silah sistemlerinin ve kullanıcıların performansını artıran geniş aksesuar seçenekleri fuarda tanıtılacak. AEI Systems'ın VENOM LR 30x113mm Topu ve beraberinde sunulacak konsept ise fuarın en dikkat çeken çözümlerinden biri olacak. Dünyanın en düşük geri tepmeli ve değişken atış hızına sahip 30x113mm topu, hem kara hem de deniz platformları için tasarlandı. VENOM LR hem ABD hem de Avrupa mühimmat standartlarında çalışabilen tek revolver top olma özelliğiyle küresel pazarda fark oluşturuyor.

UNIROBOTICS ise farklı platformlarda başarıyla görev yapan gerçek Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri TRAKON LITE ve TRAKON 30 ile fuarda boy gösterecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Teknoloji, istanbul, Politika, Ekonomi, Finans, Samsun, Londra, Son Dakika

