SYS Grup DSEI Londra Fuarı'na Katılıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, bünyesindeki şirketlerle İngiltere'deki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanı Fuarı'na (DSEI Londra) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup, İstanbul'daki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın ardından rotasını bu yılın küresel alandaki önemli sektörel buluşmalarından DSEI Londra 2025 fuarına çevirdi.

İki yılda bir gerçekleştirilen DSEI Londra, 9-12 Eylül arasında ExCeL London Fuar Merkezinde düzenlenecek. Fuar, dünya genelinde savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren karar verici, kullanıcı ve tedarikçileri bir araya getirecek.

SYS Grup, bünyesindeki CANiK, UNIROBOTICS, MECANiK ve İngiltere merkezli AEI Systems şirketleriyle fuarda boy gösterecek. Fuar, SYS Grup'un küresel savunma pazarındaki konumunu pekiştirmesi ve Birleşik Krallık başta olmak üzere katılımcı ülkelerle işbirliğini derinleştirmesi açısından önemli potansiyel taşıyor.

Birleşik Krallık'taki etkinlik, SYS'nin ülkedeki stratejik varlığı AEI Systems nedeniyle SYS Grup için özel bir anlam taşıyor. AEI Systems, grubun Birleşik Krallık'taki üretim, tasarım ve iş geliştirme üssü olarak konumlanıyor.

AEI Systems'ın özellikle düşük geri tepmeli 30x113 milimetre (mm) orta kalibre topu VENOM LR ile küresel pazardaki varlığını güçlendiren SYS Grup, bu şirket aracılığıyla İngiliz savunma ekosistemine daha fazla entegre olmayı ve ülkedeki savunma ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümler sunmayı amaçlıyor.

Grup, DSEI Londra'da geniş bir ürün yelpazesini katılımcıların beğenisine sunacak.

CANiK'in küresel pazarda başarı yakalayan, NATO ülkeleri ve farklı coğrafyalarda güvenlik güçleri tarafından tercih edilen aktif satıştaki tüm tabancaları fuarda sergilenecek. Geniş makineli tüfek ürün ailesine sahip CANiK, 12,7x99 mm (.50 cal) sınıfındaki tüm çözümlerini fuar ziyaretçileriyle buluşturacak. CANiK ve MECANiK'in, silah sistemlerinin ve kullanıcıların performansını artıran geniş aksesuar seçenekleri de fuarda tanıtılacak.

AEI Systems'ın VENOM LR 30x113 mm topu ve beraberinde sunulacak konseptin, fuarın öne çıkan çözümleri arasında yer alması bekleniyor. Dünyanın en düşük geri tepmeli ve değişken atış hızına sahip bu top, hem kara hem deniz platformları için tasarlandı. VENOM LR'nin, hem ABD hem de Avrupa mühimmat standartlarında çalışabilen revolver top olma özelliği bulunuyor.

UNIROBOTICS ise farklı platformlarda görev yapan gerçek uzaktan komutalı silah sistemleri TRAKON LITE ve TRAKON 30 ile fuarda yer alacak.

"Stratejik önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, DSEI Londra'nın grup ve şirketleri için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Birleşik Krallık'ın savunma sanayi alanında köklü geçmişe ve ileri teknolojiye sahip önemli bir pazar olduğunu aktaran Aral, şunları kaydetti:

"DSEI Londra Fuarı, bu pazarın kalbi niteliğinde. Grubumuzun İngiltere merkezli şirketi AEI Systems'ın varlığı, Birleşik Krallık ile bağlarımızı daha da güçlendiriyor ve buradaki hedeflerimizi büyütmemizi sağlıyor. Var olan yüksek katma değerli ürünlerimize AEI Systems'ın katkısıyla, Birleşik Krallık ve global pazarda yeni işbirlikleri kurmayı ve mevcut ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Güçlü katılım ve geniş ürün yelpazemizle bu kararlığımızı bir kez daha vurgulayacağız."