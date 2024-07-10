SYS Yönetim Kurulu Başkanı: Türk milleti vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

SYS Yönetim Kurulu Başkanı: Türk milleti vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını gösterdi

SYS Yönetim Kurulu Başkanı: Türk milleti vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını gösterdi

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Türk milletinin 15 Temmuz'da vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve savunma sanayimizi geliştirmeye...

10.07.2024 13:27
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Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Türk milletinin 15 Temmuz'da vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisini ve bağımsızlığını savunduğu bir destan olarak tarihte yerini aldı. Milletimiz, vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bu önemli günde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak ve ülkemizin bağımsızlığını korumak hepimizin görevidir. CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak, milli savunma sanayimizin gelişmesine ve ülkemizin güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin önemini anladığımız bu dönemde, teknolojik altyapımızı güçlendirerek kabiliyetlerimizi artırıyoruz. CANiK başta olmak üzere grup şirketlerimiz, stratejimiz doğrultusunda gelişim ve başarılarını sürdürüyor. Bu topraklarda doğup gelişen bir sanayi kuruluşu olarak, devletimizin liderliğinde ülkemizin yürüyüşüne omuz vermeye devam edeceğiz. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Daha güçlü bir Türkiye için

Daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Zafer Aral, açıklamasını şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hatırlıyor ve demokrasimizin önemini vurguluyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Vatan sevgisi ve milletimizin bağımsızlığına olan inancımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Yönetim Kurulu Başkanı: Türk milleti vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını gösterdi - Son Dakika

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