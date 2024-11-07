TAB Gıda'nın 2024 Performansı: Yüzde 64 Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TAB Gıda'nın 2024 Performansı: Yüzde 64 Büyüme

TAB Gıda\'nın 2024 Performansı: Yüzde 64 Büyüme

TAB Gıda, 2024 yılının ilk dokuz ayında satışlarını yüzde 64 artırarak 30,1 milyar TL'ye ulaştı.

07.11.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, 2024 yılı dokuz aylık döneminde gösterdiği performansla dikkat çekti. Şirketin sistem genelindeki satışları hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dahil olmak üzere, 30,1 milyar TL'ye ulaşarak geçen yıla göre yüzde 64 oranında bir artış kaydetti.

Sektörün önde gelen markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda, dokuz aylık dönemde yıllık bazda reel gelir artışı sağlarken marjlarını beklentilerin üzerine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 22,9 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK'ü geçen yıla kıyasla 4,9 milyar TL'ye yükselerek yüzde 4 oranında reel artış gösterdi.

Şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren TAB Gıda Co- CEO'su Özgür Çetinkaya, "2024 yılının dokuz aylık döneminde sistem genelindeki gelirlerimiz yüzde 64 artarak 30,1 milyar TL'ye ulaştı. Bu güçlü performansla birlikte, şirket olarak gelirlerimizi ve FAVÖK'ümüzü reel olarak artırdık. FAVÖK marjımız hem üçüncü çeyrek bazında hem de dokuz aylık dönemde beklentilerin üzerinde artarak, üçüncü çeyrekte 1,3 puanlık yükselişle yüzde 23,1 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlar, müşteri ve kalite odaklı verimli operasyonlarımızın olumlu etkisini gösteriyor. 2024 yılının ilk dokuz ayında, toplam varlıklarımızı reel olarak yüzde 10 oranında artırarak bilançomuzu güçlendirdik. Öz kaynaklarımızda da yüzde 11 oranında bir büyüme sağladık. Güçlü nakit pozisyonumuz sayesinde bilançomuzun dayanıklılığını artırdık. Bilançomuzda herhangi bir döviz borcu da bulunmuyor. Yatırımlarımıza devam ederek 76'sı üçüncü çeyrekte olmak üzere dokuz aylık dönemde toplam 182 yeni restoran açtık ve restoran sayımızı 1.781'e yükselttik. Bu da ortalamada her iş günü yeni bir restoran açtığımızı göstermektedir. Üçüncü çeyrek itibarıyla franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı yüzde 45'e ulaştı. Kendi işletmelerimiz ve franchise lokasyonlarımız arasında dengeli bir model oluşturmaya devam ediyoruz. Bu model, satışlarımıza ve karlılığımıza katkıda bulunurken, pazar payımızı güçlendirmede de kritik bir rol oynuyor."

Şirketin büyümesinde dijital dönüşümün önemli bir rol aldığını belirten Çetinkaya, bu sayede operasyonel verimliliklerini de artırdıklarını vurguladı. Çetinkaya, "Teknolojik yeniliklerle desteklenen adımlarımız sayesinde, restoranlarımızda müşterilerimize daha konforlu alan oluşturuyor, deneyimlerini iyileştiriyoruz. Dijitalleşme konusundaki kararlılığımız, operasyonel verimliliğimizi artırma hedeflerimize katkı sağlayarak, marjlarımızın iyileşmesine destek oluyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla restoranlarımızda toplam 1.120 self-servis sipariş ekranı kurarak geleneksel sipariş yöntemlerini, yüksek teknoloji ile değiştirmeye devam ettik. Böylece müşterilerimizin kendi siparişlerini vermelerini sağlayarak daha hızlı ve kolay bir sipariş deneyimi sunuyoruz. Aynı zamanda bu dönemde evlere servis siparişlerindeki çalışmalarımız sayesinde de güçlü sonuçlar elde etmeye devam ettik. Dokuz aylık dönemde paket servis siparişlerinde yüzde 11 artışla 35.2 milyon fiş sayısına ulaştık. Dijitalleşmeye odaklanmamız sayesinde, dijital satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor" dedi.

Büyüme stratejileri doğrultusunda restoran renovasyonlarına da hız kazandırdıklarını aktaran Çetinkaya, "2024 hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Pazar konumumuzu güçlendirirken, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmaya ve sürdürülebilir, karlı büyümeye odaklanmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza; franchisee'larımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza güven ve desteklerinden dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Ortak çabalarımız, vizyonumuzu daha ileri taşımamıza ve birlikte başarıya ulaşmamıza olanak sağlıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Tab Gıda, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TAB Gıda'nın 2024 Performansı: Yüzde 64 Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: TAB Gıda'nın 2024 Performansı: Yüzde 64 Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.