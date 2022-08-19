Tahıl sevkiyatı çerçevesinde Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky 121 isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ'a limanına ulaştıktan sonra Süleymanpaşa ilçesi açıklarında demirleyerek çeşitli kontroller yapıldı. Kontrollerin ardından ilçedeki bir limana yanaşan gemideki 3 bin 50 ton buğdayın tahliye işlemi başladı. Gemiden kamyon ve tırlara alınan buğdayların bölgede işlendikten sonra tekrar yurtdışına ihraç edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ukrayna'dan gelen gemideki 3 bin 50 ton buğday kamyonlara aktarılıyor - Son Dakika

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