Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

4 gün önce Milli Savunma Bakanlığı , tahıl sevkiyatı çerçevesinde Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ'a, gitmek üzere hareket etti açıklamasına bulunmuştu. - TEKİRDAĞ

İstanbul 'da Türkiye , Rusya , Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi, Tekirdağ'a ulaştı. Anlaşma çerçevesinde "Sormovsky" isimli gemi tahıl koridoru anlaşmasından sonra Tekirdağ'a ulaşan ilk gemi oldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İstanbul, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

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