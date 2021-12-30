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Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı - Son Dakika

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı

30.12.2021 10:10
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı

Üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 oranında artış gösterdi.

Üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 oranında artış gösterdi. Buna göre üretim miktarları 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretimi yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretimi yüzde 12,2 oranında azalarak 276 bin ton, dane mısır üretimi ise yüzde 3,8 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyon ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kuru fasulye yüzde 9,1 oranında artarak 305 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 30,6 oranında azalarak 228 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 17,2 oranında artarak 182 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 16,8 oranında artarak yaklaşık 2,4 milyon ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 7,7 oranında azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 20,7 oranında azalarak yaklaşık 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı

Sebze ürünleri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 31,8 milyon ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarından yumru ve kök sebzeler yüzde 6,9 arttı. Bu grupta yer alan kuru soğan üretimi yüzde 9,6, kuru sarımsak üretimi ise yüzde 13,5 arttı.

Meyvesi için yetiştirilen sebzelerin üretimi yüzde 0,9 arttı. Bu grupta yer alan biber (salçalık, kapya) üretimi yüzde 11,9, hıyar yüzde 0,2 artarken domates üretimi yüzde 0,8 azaldı.

Ayrıca yaprağı yenen sebzelerden beyaz lahana üretimi yüzde 0,6 artarken ıspanak üretimi yüzde 5,7 azaldı.

Meyve üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak yaklaşık 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı yüzde 4, üzüm yüzde 12,8, kiraz yüzde 4,8 oranında azaldı, elma yüzde 4,5, çilek yüzde 22,4, zeytin yüzde 32,1 oranında arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 14,7, portakal yüzde 30,6, limon yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındık yüzde 2,9 oranında artarken Antep fıstığı yüzde 59,7 oranında azaldı.

Muz üretimi yüzde 21,3 oranında artarken, incir üretimi ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olarak gerçekleşti.

Süs bitkileri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 oranında arttı.

Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçekler yüzde 62,3, diğer süs bitkileri yüzde 37,7'lik bir paya sahiptir.

Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,2, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 11,4 oranında artarken, dış mekan süs bitkileri üretimi yüzde 1,8 oranında azaldı. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı - Son Dakika
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