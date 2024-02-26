Taiwan Semiconductor, Japonya'da yeni bir fabrika açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Taiwan Semiconductor, Japonya'da yeni bir fabrika açtı

Taiwan Semiconductor, Japonya\'da yeni bir fabrika açtı

Taiwan Semiconductor (TSMC), Japonya'da Kumamoto eyaletindeki yeni çip imalat fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Japonya hükümeti, TSMC'ye ilk fabrika için 8 milyar dolar, ikinci fabrika için ise 4,8 milyar dolar sübvansiyon sağlayacak. TSMC'nin Japonya'daki üretim kapasitesi, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'sine ulaşacak.

26.02.2024 08:07  Güncelleme: 08:13
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Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC), Japonya'daki ilk fabrikasının açılışını yaptı.

Tayvan merkezli TSMC, Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletine kurduğu çip imalat fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, açılışa gönderdiği video mesajda, yarı iletkenlerin karbondan arındırma için temel teknoloji olduğunu söyledi.

Fabrikaya verilen sübvansiyona işaret eden Kişida, hükümetin, TSMC'nin yakın bölgede planladığı ikinci fabrikaya da sübvansiyon vereceğini açıkladı.

TSMC'nin kurucusu Morris Chang, açılış törenindeki konuşmasında, projenin Japonya'da yarı iletken üretiminin "rönesansı" olacağını söyledi.

Eyaletin Kikuyo bölgesine kurulan fabrika, 12 nanometre çipler dahil yarı iletkenlerin seri üretimine Ekim- Aralık 2024 döneminde başlayacak.

Sübvansiyonlar

Japonya hükümetinin açıklamasına göre, TSMC'ye ait ilk fabrika için 1,2 trilyon yen (8 milyar dolar) destek verilecek.

Kumamoto eyaletinde 2027'de hizmete girecek TSMC'nin ikinci tesisine ise en fazla 732 milyar yen (4,8 milyar dolar) sübvansiyon sağlanacak.

Tayvan medyasına göre TSMC'nin denizaşırı üretimi 2028 yılına kadar, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'sine erişecek.

Kaynak: AA

Japonya, Aralık, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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