Taksicilerden Mali Cihaz Zorunluluğuna Tepki

Ekonomi

16.02.2026 13:52
İzmir'de taksiciler mali cihaz zorunluluğunun kendilerini zorlayacağını belirtti.

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan yürürlüğe giren mali cihaz kullanımının taksici esnafını zorlayacağını belirtip, hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesini istediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taksimetreler ile entegre çalışan taksi mali cihaz (ödeme kaydedici cihaz) kullanma zorunluluğu getirildi. Taksicilerin 1 Eylül'e kadar cihazları araçlarına takmaları gerekirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Erkan Özkan bu sistemde taksici esnafının zorlanacağını söyledi. Vergilendirme sürecinde adil bir model talep ettiklerini kaydeden Özkan, "Üzerimize taşıyabileceğimiz bir yük, yüklenmesini istiyoruz. Aksi takdirde kontaklar kapanacak, tekerler dönmeyecek ve esnaf evine ekmek götüremez hale gelecektir. Taksici esnafı olarak özel halk otobüsleri, İZTAŞIT gibi hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

