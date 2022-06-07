Talip Geylan: "3600'ün altında kalan memurların tazminat yansıt oranları yükseltilmelidir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada, "3600'ün altında kalan memurların tazminat yansıtma oranları yeniden yükseltilmelidir" ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ek gösterge düzenlemesini olumlu bulduklarını ifade ederek, sendikanın taleplerinin büyük oranda karşılık bulduğunu söyledi.

Süreçteki kolaylaştırıcı tutumundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür eden Geylan, ayrıca ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için 3600'ün altında kalan memurların tazminat yansıtma oranlarının da yeniden yükseltilmesini talep etti.

Genel Başkan Geylan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ek gösterge düzenlemesi olumludur ve genel itibariyle Türkiye Kamu-Sen'in tekliflerini ihtiva etmektedir. Süreçteki kolaylaştırıcı tutumundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ediyorum. Sendikamızın, bütün memurların düzenlemeye dahil edilmesi, oranların 800 puan artırılması, yardımcı hizmetlilerin de kapsama alınması teklifleri büyük oranda karşılık bulmuştur. Bu durum kamu çalışanlarında memnuniyet uyandırmıştır. Ancak, ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için 3600'ün altında kalan memurların tazminat yansıtma oranları da yeniden yükseltilmelidir. Bundan sonraki aşamada TBMM nezdinde süreci yakinen takip edecek ve eksiklerin tamamlanması yolunda gayret ortaya koyacağız." - ANKARA