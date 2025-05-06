Tamir Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tamir Tercih Ediliyor

Düzce'de insanlar sıfır telefon alamayınca tamir hizmetlerine yöneldi, talep arttı.

06.05.2025 17:40
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Sıfır telefon yerine tamir arttı

DÜZCE - Teknoloji günden güne gelişmeye devam ederken, sıfır telefon alamayanların rotası telefon tamircilerine yöneldi. Cep telefonunu yenileyemeyenler tamircilere akın ederken, özellikle ekran ve batarya değişimlerine olan talep arttı.

Her geçen gün teknolojinin geliştiği bu dönemde, sıfır telefon alamayanlar telefonlarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Düzce'de cep telefonlarının son teknolojiye uygun olmasını isteyen vatandaşlar, sıfır telefonlara rağbet gösteremese de eski telefonlarını tamir ettirerek kullanmaya devam ediyor.

Düzce'de telefon satışı ve tamiri yapan Ertuğrul Aydoğan, "Şu anda vatandaşın daha çok talebi tamir üzerine. Sıfır telefon satışlarımız tamamen durdu. Yeni bir yasa ile kredi kartı taksit oranlarını daha da değiştirdiler ama daha çok tamir üzerine çalışıyoruz. Ama tabii ki de ikinci el satışlarımızda da birazcık yoğunluk var. Sıfır telefon satışlarımız daha az" dedi.

Aydoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an en çok satılan cihaz grubu Iphone telefonlar oluyor. Ardından Çin ve Kore menşeli telefonlar geliyor. Ancak en çok talep telefon tamirine oluyor. Vatandaşlar telefonlarını tamir ettiriyor. Genelde ekran kırılıyor, batarya değişimi gerekiyor ya da model çok eskiyse bir üst modeliyle değiştirmek istiyorlar. Batarya değişimi 600 liradan başlıyor. En uygun ekran değişimi ise 1.000 ila bin 500 lira arasında değişiyor. Şu anda bir telefonun en düşük fiyatı 7 bin 500 liradan başlıyor. En yüksek fiyat ise 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bir ekran fiyatı ile yeni bir telefon fiyatı arasında elbette büyük bir fark var"

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Düzce, Son Dakika

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