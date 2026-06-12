TANAP 8. yılını doldurdu: Kesintisiz gaz akışı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TANAP 8. yılını doldurdu: Kesintisiz gaz akışı sürüyor

TANAP 8. yılını doldurdu: Kesintisiz gaz akışı sürüyor
12.06.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TANAP, 12 Haziran 2018'den bu yana kesintisiz gaz iletimiyle 8. yılını geride bıraktı. Yıllık 16,2 milyar metreküp kapasiteli hat, Türkiye ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Azerbaycan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), operasyondaki 8. yılını geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TANAP, Türkiye Ulusal İletim Şebekesi'ne bağlandığı 12 Haziran 2018'den bu yana ülkeye kesintisiz gaz iletmeyi sürdürüyor. Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP, operasyondaki 8. yılını tamamladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki stratejik işbirliğinin en önemli projelerinden biri olan TANAP, 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen törenle faaliyete başlamıştı.

TANAP, ülkede uçtan uca uzanan 1811 kilometrelik güzergahta yıllık 16,2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor. TANAP kapsamında Türkiye sınırları içinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya'da olmak üzere ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için 2 çıkış noktası bulunuyor.

Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 sahasından çıkan ve Güney Kafkasya Boru Hattı üzerinden Türkiye sınırına ulaşan doğal gazın 6 milyar metreküpü Eskişehir'deki çıkış noktasından Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor, 10 milyar metreküpü ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa pazarlarına ulaşıyor.

TANAP'ın en önemli halkası olduğu bu Güney Gaz Koridoru, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin, bölgenin enerji arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin en güçlü teminatlarından biri olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin enerji arz kaynaklarını çeşitlendirirken aynı zamanda bölgesel enerji istikrarına da katkı sağlayan TANAP, güvenilir işletme, nitelikli insan kaynağı ve teknolojisiyle uluslararası alanda örnek boru hattı olma özelliğini koruyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TANAP 8. yılını doldurdu: Kesintisiz gaz akışı sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülname Çamlı Gülname Çamlı:
    8 yıldır kesintisiz hizmet vermesi gerçekten başarılı bir proje ve enerji güvenliği açısından önemliyse bu tür kritik altyapılar biraz daha katı güvenlik ve denetim mekanizmalarıyla işletilmeli 0 0 Yanıtla
  • Fevzi Fırat Kerimzadeoğlu Fevzi Fırat Kerimzadeoğlu:
    bu tür projelerde insanlar çalışıyor emek harcıyorlar başarısını kutlamak lazım ama maalesef bu haberlerin arkasında neler olduğunu kimse düşünmüyo 0 0 Yanıtla
  • Raşan Baysal Raşan Baysal:
    yahu 8 sene olmuş belli ya kesintisiz gidiyo işte niye haberi yapıyorlar şimdi bi de böyle şeyler mi vardı bilmiyodum açıkçası başta duymuştum ama unuttum galiba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:10:39. #7.13#
SON DAKİKA: TANAP 8. yılını doldurdu: Kesintisiz gaz akışı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.