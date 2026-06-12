TANAP 8. yılını doldurdu: Kesintisiz gaz akışı sürüyor

Azerbaycan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), operasyondaki 8. yılını geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TANAP, Türkiye Ulusal İletim Şebekesi'ne bağlandığı 12 Haziran 2018'den bu yana ülkeye kesintisiz gaz iletmeyi sürdürüyor. Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP, operasyondaki 8. yılını tamamladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki stratejik işbirliğinin en önemli projelerinden biri olan TANAP, 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen törenle faaliyete başlamıştı.

TANAP, ülkede uçtan uca uzanan 1811 kilometrelik güzergahta yıllık 16,2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor. TANAP kapsamında Türkiye sınırları içinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya'da olmak üzere ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için 2 çıkış noktası bulunuyor.

Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 sahasından çıkan ve Güney Kafkasya Boru Hattı üzerinden Türkiye sınırına ulaşan doğal gazın 6 milyar metreküpü Eskişehir'deki çıkış noktasından Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor, 10 milyar metreküpü ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa pazarlarına ulaşıyor.

TANAP'ın en önemli halkası olduğu bu Güney Gaz Koridoru, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin, bölgenin enerji arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin en güçlü teminatlarından biri olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin enerji arz kaynaklarını çeşitlendirirken aynı zamanda bölgesel enerji istikrarına da katkı sağlayan TANAP, güvenilir işletme, nitelikli insan kaynağı ve teknolojisiyle uluslararası alanda örnek boru hattı olma özelliğini koruyor.