Gördes esnafından Batur'a tam destek

Manisa'nın Gördes ilçesinde gerçekleştirilen Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Taner Batur, 723 üyenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda yoğun katılımla düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede divan başkanlığını Hasan Geriter yaptı.

Kongrede konuşan Oda Başkanı Taner Batur, görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 4 Şubat'ta oda başkanının vefat ettiğini, ardından yönetim kurulu kararıyla görevi devraldığını hatırlatan Batur, üç yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde destek veren üyelere teşekkür etti.

Yeni dönemde dijitalleşme ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine öncelik vereceklerini belirten Batur, Gördes esnafına daha fazla katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kişisel çıkarların değil, ilçe menfaatlerinin esas alınacağını vurgulayan Batur, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

723 oyun tamamını aldı

Yapılan seçimde 723 üyenin tamamının oyunu alan Taner Batur, ikinci kez Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçildi.

Yeni yönetim kurulu; İbrahim Fidan, Yaşar Yiğit, Ünal Karaboğa, Halil Uslu, Engin Karaca ve Mustafa Oruç'tan oluştu.

Yoğun katılım dikkat çekti

Kongreye; Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, AK Parti İlçe Başkanı Veli Dündar, CHP İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Karaaslan, Gölmarmara Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Akgün, Demirci Şoförler Odası Başkanı İrfan Aksu, Akhisar Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Tahir Memişler, Akhisar Bakkallar Odası Başkanı Zafer Kara, Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Uysal, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kongre, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - MANİSA