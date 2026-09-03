Tanrıkulu: Asgari ücret ve emekli aylığı yoksulluk sınırına çekilmeli

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kayapınar ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomik tabloyu eleştirdi. Enflasyon rakamları ile eriyen maaşlara dikkati çeken Tanrıkulu, "Bu düzen değişmeli" diyerek asgari ücret ve emekli aylıklarının yoksulluk sınırına yükseltilmesi çağrısında bulundu.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Açıklanan son enflasyon rakamlarına ve artan hayat pahalılığına dikkati çeken Tanrıkulu, mevcut ekonomik tabloda vatandaşların geçinmesinin imkansız hale geldiğini vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET 6 BİN 200 LİRA ERİDİ"

TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verileri arasındaki makas ile açlık ve yoksulluk sınırlarına işaret eden Tanrıkulu, rakamlar vererek şunları söyledi:

"Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre yüzde 31, ENAG'a göre ise yüzde 49. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 37 bin lira, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 lira. Bir tek çalışan işçinin asgari yaşam maliyeti ise 48 bin 305 lira. Asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. Emekli aylığı ne kadar? 23 bin 500 lira. Yıl başından bu yana asgari ücret 6 bin 200 lira daha eridi. Yani 28 bin lira, 21 bin 800 liraya düştü. Emeklinin 23 bin 500 lirası ise 4 bin 500 lira eridi. Yani 23 bin 500 lira, 19 bin liraya düştü. Bunlarla insanların geçinmesi mümkün değil."

"BU DÜZEN DEĞİŞMELİ"

Pazardaki tablonun giderek derinleşen yoksulluğu net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirten Tanrıkulu, iktidara seslenerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaş burada şikayetçi, esnaf şikayetçi ve insanlar yoksul. Her geçen gün daha da yoksullaşıyorlar. Bu düzen değişmeli. Asgari ücret en az yoksulluk sınırına çıkmalı. Emekli aylığı en az yoksulluk sınırına çıkmalı. İnsanların insanca yaşayabileceği bir düzeni kurmak zorundayız."