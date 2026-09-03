Tanrıkulu: Asgari ücret ve emekli aylığı yoksulluk sınırına çekilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanrıkulu: Asgari ücret ve emekli aylığı yoksulluk sınırına çekilmeli

Tanrıkulu: Asgari ücret ve emekli aylığı yoksulluk sınırına çekilmeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kayapınar ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomik tabloyu eleştirdi. Tanrıkulu, enflasyon karşısında eriyen maaşlara dikkat çekerek asgari ücret ve emekli aylıklarının yoksulluk sınırına yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kayapınar ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomik tabloyu eleştirdi. Enflasyon rakamları ile eriyen maaşlara dikkati çeken Tanrıkulu, "Bu düzen değişmeli" diyerek asgari ücret ve emekli aylıklarının yoksulluk sınırına yükseltilmesi çağrısında bulundu.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Açıklanan son enflasyon rakamlarına ve artan hayat pahalılığına dikkati çeken Tanrıkulu, mevcut ekonomik tabloda vatandaşların geçinmesinin imkansız hale geldiğini vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET 6 BİN 200 LİRA ERİDİ"

TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verileri arasındaki makas ile açlık ve yoksulluk sınırlarına işaret eden Tanrıkulu, rakamlar vererek şunları söyledi:

"Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre yüzde 31, ENAG'a göre ise yüzde 49. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 37 bin lira, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 lira. Bir tek çalışan işçinin asgari yaşam maliyeti ise 48 bin 305 lira. Asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. Emekli aylığı ne kadar? 23 bin 500 lira. Yıl başından bu yana asgari ücret 6 bin 200 lira daha eridi. Yani 28 bin lira, 21 bin 800 liraya düştü. Emeklinin 23 bin 500 lirası ise 4 bin 500 lira eridi. Yani 23 bin 500 lira, 19 bin liraya düştü. Bunlarla insanların geçinmesi mümkün değil."

"BU DÜZEN DEĞİŞMELİ"

Pazardaki tablonun giderek derinleşen yoksulluğu net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirten Tanrıkulu, iktidara seslenerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaş burada şikayetçi, esnaf şikayetçi ve insanlar yoksul. Her geçen gün daha da yoksullaşıyorlar. Bu düzen değişmeli. Asgari ücret en az yoksulluk sınırına çıkmalı. Emekli aylığı en az yoksulluk sınırına çıkmalı. İnsanların insanca yaşayabileceği bir düzeni kurmak zorundayız."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Asgari Ücret, Diyarbakır, Yeni Parti, Kayapınar, Yoksulluk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tanrıkulu: Asgari ücret ve emekli aylığı yoksulluk sınırına çekilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:25:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tanrıkulu: Asgari ücret ve emekli aylığı yoksulluk sınırına çekilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement