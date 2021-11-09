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Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi - Son Dakika

Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi

09.11.2021 14:04

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden talep oluşturarak, yine başkasına ait 15 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurlarının dikkati sayesinde yakalandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'un Fatih ilçesi Sultanahmet semtinde M.H.C adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için e-Devlet şifresi alan kişilerin, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturmaları sonrasında, yetkili tapu memuru, noterden alınan vekalet ve talep formunu incelemeye aldı. Tapu memurunun, noter vekaletindeki imzalarla resmi senetteki imzaların karakter olarak uyuşmadığını, noterden verilen vekalet ile resmi vekaletteki fotoğraf arasında da farklılığı görmesi üzerine konu Fatih Tapu Müdürlüğüne bildirildi.

EMNİYETE HABER VERDİLER

Taşınmaz kaydının 1996 tarihli olduğu ve o tarihten bugüne kadar hiçbir işlem görmediği belirlenerek, hak sahipliğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı. Tapu yetkilileri, malik M.H.C'ye telefonla ulaştı. Malikin "Ben vekalet vermedim" beyanı üzerine kendisi tapu müdürlüğüne çağrıldı. Yazışmalar sonucu, işlemin gerçek hak sahibinden gelmediği anlaşıldı ve hazine zararına sebebiyet vermemek adına işlem sahiplerine suç üstü yapılabilmesi için satış işlemi hazırlanarak, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verildi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

İşlemi yapan dolandırıcılara, harç ve randevu SMS'i gönderildi. Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar, akit almak üzere akit odasında satış işlemi yaparken, emniyet görevlileri tarafından suç üstünde yakalandı. Böylece tapu müdürü, müdür yardımcıları ve tapu memurunun gayretleri ile ekonomik değeri en az 15 milyon lira olan gayrimenkulün satışı engellendi.

Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sultanahmet, İstanbul, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi - Son Dakika
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