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Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda - Son Dakika

Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda

10.02.2022 11:34
Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı'na katıldı.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı'na katıldı.

Dünyanın sayılı turizm fuarlarından olan ve bu sene 103 ülkeden 842 kuruluşun katıldığı fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrasında Tarihi Alan Başkanlığı standını ziyaret eden Bakan Ersoy'a Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Bölgenin kültürel, turistik ve tarihi değerlerinin de tanıtıldığı stand ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çanakkale Muharebelerinden kalan askeri kültür varlıklarının sergilendiği müze bölümünde ziyaretçiler savaş dönemine ait materyalleri görme imkanı bulurken, aynı zamanda Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temalı bölümde ise savaşın izlerini bugüne kadar görmedikleri bir açıdan görme imkanına sahip oluyorlar.

12 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek olan fuarda Tarihi Alan Başkanlığı standı 2. Salon A 341 numaralı alanda yer alıyor. - ÇANAKKALE

Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda
Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda
Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda

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Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Akdeniz, Çanakkale, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


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