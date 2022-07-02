Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in rakibinin Barcelona, Milano gibi kentler olduğunu, eski günlere dönme hedefi kapsamında kurumların kavga etmeden, tek yürek çalışması gerektiğini belirtti.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin çarşı içindeki 863 sokakta bulunan yeni binası törenle hizmete açıldı.

Binanın açılışına katılarak bir konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, Kemeraltı'nın dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olduğunu, son yılarda irtifa kaybeden çarşıyı eski günlerine döndürme görevlerinin bulunduğunu bildirdi.

Köşger, şunları kaydetti:

"Kemeraltı eski, güzel günlerine dönecek. Tabii bu, bütün tarafların gayretiyle olacak bir şey. İzmir hak ettiği noktada değil. İzmir'in rakibi, yarışacağı Barcelona'dır, Milano'dur. Tarihte bu şehirlerden hem ticarette hem de turizmde çok daha öndeydik, irtifa kaybettik.

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hedef çizmemiz ve o hedefe doğru şehri ilerletmemiz lazım. Kavga etmeden, çatışmadan, işbirliği içinde, herkesin kendine düşen misyonu ifa etmesi lazım. Kavga etmeye vaktimiz yok. Yapacağımız çok iş var, inşallah hep birlikte İzmir'i çok daha iyi bir noktaya taşıma noktasında hepimiz niyetliyiz, azimliyiz ve gayretliyiz. Sonucu da göreceğiz diyorum."

"24 saat cıvıl cıvıl yaşanacak hale getireceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Kemeraltı'nın tek başına bir dünya markası yaratmaya yetebileceğini, Konak Pier'den Kadifekale'ye uzanan aksın İzmir için kaldıraç olabileceğini dile getirdi.

Soyer, "Bizim için Kemeraltı İzmir'in kalbidir, can damarıdır. İzmir büyüyecekse de küçülecekse de Kemeraltı'na bağlıdır. Eğer Kemeraltı'nı parlatırsak, büyütürsek, güçlendirirsek emin olun ki İzmir güçlenecektir. Kemeraltı'nı 24 saat cıvıl cıvıl yaşanacak hale getireceğiz. Biz, binayı, çimentoyu, yolu, asfaltı, gereken her şeyi yaparız ama kadim kültürü yaşatacak olan esnaftır." diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Selim Girgin ise yeni binanın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışa CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Bedri Serter, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eski AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da katıldı.