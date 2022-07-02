Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı

02.07.2022 16:23
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in rakibinin Barcelona, Milano gibi kentler olduğunu, eski günlere dönme hedefi kapsamında kurumların kavga etmeden, tek yürek çalışması gerektiğini belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in rakibinin Barcelona, Milano gibi kentler olduğunu, eski günlere dönme hedefi kapsamında kurumların kavga etmeden, tek yürek çalışması gerektiğini belirtti.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin çarşı içindeki 863 sokakta bulunan yeni binası törenle hizmete açıldı.

Binanın açılışına katılarak bir konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, Kemeraltı'nın dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olduğunu, son yılarda irtifa kaybeden çarşıyı eski günlerine döndürme görevlerinin bulunduğunu bildirdi.

Köşger, şunları kaydetti:

"Kemeraltı eski, güzel günlerine dönecek. Tabii bu, bütün tarafların gayretiyle olacak bir şey. İzmir hak ettiği noktada değil. İzmir'in rakibi, yarışacağı Barcelona'dır, Milano'dur. Tarihte bu şehirlerden hem ticarette hem de turizmde çok daha öndeydik, irtifa kaybettik.

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hedef çizmemiz ve o hedefe doğru şehri ilerletmemiz lazım. Kavga etmeden, çatışmadan, işbirliği içinde, herkesin kendine düşen misyonu ifa etmesi lazım. Kavga etmeye vaktimiz yok. Yapacağımız çok iş var, inşallah hep birlikte İzmir'i çok daha iyi bir noktaya taşıma noktasında hepimiz niyetliyiz, azimliyiz ve gayretliyiz. Sonucu da göreceğiz diyorum."

"24 saat cıvıl cıvıl yaşanacak hale getireceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Kemeraltı'nın tek başına bir dünya markası yaratmaya yetebileceğini, Konak Pier'den Kadifekale'ye uzanan aksın İzmir için kaldıraç olabileceğini dile getirdi.

Soyer, "Bizim için Kemeraltı İzmir'in kalbidir, can damarıdır. İzmir büyüyecekse de küçülecekse de Kemeraltı'na bağlıdır. Eğer Kemeraltı'nı parlatırsak, büyütürsek, güçlendirirsek emin olun ki İzmir güçlenecektir. Kemeraltı'nı 24 saat cıvıl cıvıl yaşanacak hale getireceğiz. Biz, binayı, çimentoyu, yolu, asfaltı, gereken her şeyi yaparız ama kadim kültürü yaşatacak olan esnaftır." diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Selim Girgin ise yeni binanın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışa CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Bedri Serter, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eski AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da katıldı.

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: '50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: '50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur' Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:28:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement