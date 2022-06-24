Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar yıkıldı - Son Dakika
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Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar yıkıldı

24.06.2022 10:13
Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Çalı ve Demirci mahallelerinde tarım arazisi üzerine yapılan kaçak fabrikaları yıktı.

Nilüfer Belediyesi, Çalı ve Demirci mahallelerinde tarım arazisi üzerine yapılan kaçak fabrikaları yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Tarım amaçlı sulama, seracılık faaliyeti yapacağını beyan ederek elektrik aboneliği alan, ardından fabrika ve işletme yaparak tarım arazilerini talan edenlere, Nilüfer Belediyesi göz açtırmıyor. Tarım arazileri üzerine kısa sürede yapılan kaçak fabrika yapıları, Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri tarafından yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi ekiplerinin çeşitli mahallelerde tespit ettiği kaçak fabrikaların inşaatları, yapılan tebligatlara rağmen devam etti.

Demirci Mahallesi'nde bin 200 metrekarelik tarım arazisi üzerine inşa edilmiş fabrika, üretim faaliyetine geçmeden yıkıldı. Çalı Mahallesi'nde yer alan kaçak fabrika sahibi ise, yapılan tebligata uyarak, temel üzerine prefabrik malzemeden yapılmış üretim alanını kendi imkanlarıyla ortadan kaldırdı. Aynı alan üzerinde bulunan 200 metrekarelik yapı ise, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Kaçak yapılarla mücadelenin topyekün yapılması gerektiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma başlatacaklarını vurguladı.

Kaçak yapı yapanların yanlış beyanlarla elektrik aboneliği ve izin aldıklarını, ardından tarım arazilerinin fabrika ve işletme gibi yapılar yapılarak talan edildiğinin altını çizen Başkan Turgay Erdem, kaçak yapıyla mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini belirtti. - BURSA

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Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar yıkıldı - Son Dakika

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